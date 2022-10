Ancelotti: "Hay un Mundial cerca, pero los jugadores no hablan de ello"

El técnico madridista confirmó que Rodrygo, que pasó mala noche, es duda y Benzema, que sigue con fatiga muscular, no estará este domingo ante el Girona (16:15)

Carlo Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa antes del partido ante el Girona de este domingo (16:15), encuentro en el que no estará Benzema y Rodrygo es duda como confirmó el italiano. "Benzema se entrenó ayer y no se encontraba cómodo. Debemos tener en cuenta sus sensaciones. La clínica es positiva, no está al 100%. Y Rodrygo ha pasado mala noche".

La cercanía del Mundial, con el consiguiente riesgo que conllevan los partidos que restan, no parece preocupar a Carletto. "El equipo está centrado, hay un Mundial cerca, pero los jugadores no hablan de esto. No veo baja mentalidad en este caso, será el Madrid de siempre, el que no se rinde. Será igual en estos partidos", señaló.

El Barça es el rival en Liga

Sobre la eliminación del Barcelona de la Champions, advirtió: "No sé si le afectará la eliminación, sé que el Barcelona será el rival hasta el final para ganar la Liga. Lo tengo claro. Hay momentos en una temporada en la que hay bajas". Y terminó confirmando que pese a la nacionalización de Rodrygo y de Militao, ahora mismo no hay intención del Real Madrid de acudir al mercado a reforzarse: "No pensamos en eso, no estamos interesados. Esta plantilla seguirá hasta el final de la temporada".

El italiano también habló de la derrota en Leipzig y de las críticas de Courtois al equipo: "Courtois hizo una crítica no feroz, pero sí justa. No debemos mirar demasiado lo que pasó ante el Leipzig, ya lo hemos mirado". Para Ancelotti el equipo debe aprender de esa derrota que "siempre debe estar centrado, desde el principio. Debemos afrontar cada partido como si fuese el último de la temporada, como si fuésemos a ganar un título. Es complicado mantener siempre una motivación alta".

Noticias relacionadas