Hugo Novoa, la 'bala' española del Leipzig que aprendió a base de patadas: "Era imposible de parar"

El español Hugo Novoa (Bertamiráns, 2003), jugador del RB Leipzig, rival hoy del Real Madrid en Champions (21:00), es un futbolista con el don de la oportunidad. Una habilidad que empezó a desarrollar con goles furtivos en las calles de su localidad, dormitorio de Santiago de Compostela, donde resistió, junto a su generación, como una de las últimas que aún jugaba con jerséis como porterías.

Destacó desde benjamín, pero supo crecer y esperar. Primero en el equipo de su municipio, el Bertamiráns FC. Después, en el de sus amores, el Deportivo. Ahora en un conjunto que se juega su pase a octavos de Champions y que ha apostado fuertemente por este internacional sub-21. Novoa decidió hacer las maletas con 16 años, desoyendo el interés de los equipos grandes de España, para enrolarse en la franquicia alemana de Red Bull, un modelo basado en el talento joven.

En octubre de 2021 hizo valer su preciado don de la oportunidad anotando en su debut contra el Greuther Fürth (4-1). Apenas necesitó tres minutos para batir el récord de Kimmich y convertirse en el goleador más joven (18 años, 8 meses y 29 días) en la historia del club alemán. Este pasado fin de semana, antes de recibir al Real Madrid, lo volvió a hacer. Salió en el tramo final y anotó un gol que permitió al RB Leipzig rescatar un punto ante el Augsburgo (3-3).

“Tiene potencial y capacidad para lo que se proponga. Está en un escenario único y ahora ha de seguir trabajando para tirar más puertas. Esto solo acaba de empezar”, asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Juan Villamisar, entrenador de fútbol base del Deportivo, quien le siguió la pista desde benjamín. “Ya por entonces era complicado no fijarse en él”, asegura el técnico de una entidad que acabó echándole el lazo en su primer año de alevín.

Ese primer curso como blanquiazul aún lo compaginó con el equipo de fútbol sala de su equipo ‘natal’. “Desde pequeño, Hugo conducía el balón de maravilla. Era muy generoso con los demás. Nada divo. Él jugaba para divertirse. Era humilde y tranquilo, como sigue siéndolo”, cuenta a este diario Sergio Penas, director deportivo del Bertamiráns FC, quien relata que, a pesar de su despegue, Novoa sigue estando muy ligado a su tierra.

De hecho, ejerció de mentor en el último campus que organizó su primer club. “Le dio una charla a un niño que está destacando, como él, desde benjamín. Le escuchó embobado. Tuvo tal efecto en él que cambió su actitud. Se volvió más tranquilo y amable con los compañeros”, relata Penas, quien lamenta no haber disfrutado más del talento del jugador del RB Leipzig.

X CAMPUS DE VERAN BFC

Hoxe visitounos @hugonovoa_, xogador do @RB_leipzig3. O canteiran formado no Dépor regalou camiseta e botas, asinou a camiseta coa que xogou no Berta e despois atendeu a todos os rapaces que o pediron.

Moita sorte Hugo na temporada.22/23 🖤💛⚽️♥️🤍 pic.twitter.com/frVqHh6BYy