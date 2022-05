Messi: "Benzema merece el Balón de Oro"

Leo Messi junto a Karim Benzema en el partido entre el Real Madrid y el PSG de Champions. / Europa Press/AFP7/Oscar J. Barroso

La selección argentina disputa este miércoles la 'Finalissima' ante Italia (20:45 horas). Una cita en la que estará Leo Messi tras cerrar su primera temporada con el PSG con el título de campeón de liga bajo el brazo y con la decepción de la Champions.

Sobre ese primer año, su adaptación, su futuro en la selección y otros muchos temas habló Messi para el medio argentino 'TyC Sports'. Por ejemplo, fue cuestionado sobre el Balón de Oro de este año, un galardón para el que Leo tiene un claro candidato. "Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año", afirmó.

Respecto a ese premio, también fue preguntado por las palabras de Robert Lewandowski cuando el argentino pidió un Balón de Oro para el polaco. "Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa", explicó Messi, asegurando que "las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón".

A un par de días de medirse a Italia, Leo afirmó que "es una locura que haya ganado la Eurocopa y no esté en el Mundial. Que Italia no esté en otro Mundial, con lo que significa eso y lo que es Italia en toda la historia de los Mundiales" y postuló a Francia como candidata. "Creo que el golpe de la Eurocopa lo hizo más fuerte, crecer como Selección y darse cuenta de muchísimas otras cosas. Y creo que para este Mundial va a ser una Selección que otra vez es candidata a ser campeona del Mundo", comentó.

Respecto a su futuro, Messi aseguró no tener nada claro su presencia en el Mundial de 2026. "Mirá lo que pasó ahora, nunca imaginé que iba a terminar jugando en otro lado que no fuera el Barcelona y de un día para otro me tuve que ir. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante", explicó.

El astro argentino recordó también cómo fue su llegada a París el pasado verano, un paso difícil en su vida. "Me tenía que acostumbrar también a una manera de jugar porque estaba acostumbrado a jugar toda la vida de una manera y llegar a un lugar donde no es igual, se juega diferente, se ve al fútbol de otra manera, con compañeros nuevos…", explica. "Yo en Barcelona tenía compañeros que hacía muchísimos años que jugaba al lado de ellos y me conocían de memoria. Esto era todo nuevo para mí", rememora el argentino quien empezó tarde la liga, sufrió una lesión y además pasó la covid antes de poder estar al 100% con el equipo.

"Después de toda la vida de estar en un mismo lugar, porque no es fácil con la edad que tengo porque una cosa es hacerlo más joven, o preparado, o queriendo. Yo en ese momento no lo quería y no lo imaginaba y no lo pensaba y la verdad es que fue un año difícil. Yo en Barcelona tenía todo. Me fui de muy chico. Es más: viví más en Barcelona que en Argentina. Y estaba muy bien. La verdad es que no tenía pensado cambiar nada", incidió. Respecto a la nueva temporada aseguró que "estoy preparado para lo que se venga, conozco el club, conozco la ciudad, estoy un poquito más acomodado al vestuario, a mis compañeros y sé que va a ser diferente".

En cuanto a la 'Finalissima' "comentó que "es una competición oficial, que está avalada por FIFA, una copa más para nosotros y la queremos ganar y que este grupo sume una copa más para lo personal, lo grupal y para la gente de Argentina también".

