Espargaró, Dixon y Foggia se reparten el protagonismo en el GP de Italia

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), el británico Jake Dixon (Kalex) y el italiano Dennis Foggia (Honda) se repartieron el protagonismo de sus respectivas categorías en la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Italia de motociclismo, en el circuito de Mugello.

Espargaró celebró la renovación por el fabricante de Noale para las dos próximas temporadas con el mejor tiempo en MotoGP al rodar en 1:45.891 para doblegar al italiano Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), que hasta ese momento estaba siendo el más rápido de la segunda tanda y de la jornada en general.

Al contrario de lo que sucediese en Moto3, en la categoría reina de MotoGP hubo una serie de pilotos que tardaron apenas unos minutos en bajar sus mejores tiempos, como fue el caso del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22), que se puso líder casi a las primeras de cambio al rodar casi tres décimas de segundo más rápido que el registro que había logrado por la mañana el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), si bien para ello sufrió hasta dos caídas durante la tanda, ambas sin consecuencias físicas.

🔝 @AleixEspargaro 🤝 Maverick Viñales The Aprilia's riders formation flying as Aleix goes to the top! 💨 #MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/ifVCrCaA2D

La notable mejoría de muchos pilotos sólo podía suponer que muchos no trabajaron por la mañana en la vuelta rápida al circuito, algo que sí hicieron en esa segunda tanda, con el claro objetivo de intentar lograr una buena clasificación de entrenamientos para evitar la primera clasificación.

Sólo a Nakagami y el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), se les resistió el registro matinal, como al australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22) o el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V).

Con el último cambio de rueda comenzó la guerra de estrategias, con muchos pilotos y equipos buscando la mejor referencia para regresar a pista y conseguir el objetivo de estar en la segunda clasificación directa, y esa la marcaron, precisamente, los pilotos oficiales de Ducati, el italiano Pecco Bagnaia y el australiano Miller, quienes con 1:45.940 y 1:46.313, se pusieron al frente de la clasificación, aunque a ambos los superó el español Aleix Espargaró al rodar en 1:45.891.

El piloto de Aprilia demostró que el prototipo de Noale funciona a las "mil maravillas" en cualquier tipo de circuito y que además es rápida, pues se la cronometró en la larga recta de Mugello a 352,9 km/h., la quinta velocidad más rápida en Italia, por detrás de las Suzuki de Rins y Mir, la KTM del surafricano Brad Binder y la Ducati de Zarco.

Con Aleix Espargaró líder, el resto de pilotos metidos en la segunda clasificación directa con carácter prosional -hasta después de los terceros entrenamientos libres- fueron Bagnaia, Miller, Zarco, los italianos Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) y Enea Bastianini, Brad Binder, Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), Fabio Quartararo y Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), y se quedó fuera, entre otros, Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), duodécimo.

Ni el británico Jake Dixon (Kalex) ni los españoles Augusto Fernández (Kalex) y Arón Canet (Kalex) mejoraron los registros matinales en la segunda y última sesión de Moto2, aunque los tres se mantuvieron en las primeras posiciones de la categoría, con el tailandés Somkiat Chantra (Kalex), cuarto, delante de Pedro Acosta, el checo Filip Salac, el español Albert Arenas, el británico Sam Lowes, los italianos Tony Arbolino y Niccolo Antonelli, el estadounidense Joe Roberts, el también italiano Celestino Vietti y los españoles Manuel González y Fermin Aldeguer, todos ellos con el pase para la segunda clasificación.

No improvements in FP2 💥@jakedixonracing keeps P1 with a lap set in FP1, and according to some weather forecasts, it could see him into Q2 🤯 #Moto2 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/bYBpP8JNap