Luis Suárez, una despedida inesperada y un futuro todavía por despejar

El futuro de Luis Suárez es una de las incógnitas a resolver en este mercado de fichajes. El ya exdelantero del Atlético de Madrid explicó en El Larguero que "estaba cumpliendo un rol al que no estaba acostumbrado" y se sentía "encantado y capacitado para seguir cumpliendo lo que pedía el entrenador, pero no se dio la posibilidad", por lo que ahora tendrá que buscar un nuevo destino para llegar en buena forma al Mundial de Qatar.

Tras su salida del Atlético, sobre la que el delantero uruguayo se mostró algo desconcertado al asegurar "no sabía nada" y que se "lo comunicó el día anterior de mi despedida director de comunicación del Atlético, que me iban a hacer una despedida", Suárez está barajando las "muchas ofertas" que le han llegado, tanto de Europa como de otros continentes, aunque su prioridad parece clara.

"Tomaré la mejor decisión para competir y tener un nivel alto, que es la exigencia del Mundial. Todavía no lo tengo decidido, hay muchas opciones, muchas propuestas y me decía mi cuñado que me van a volver loco, que me escriben mucho, yo tomo la decisión solo y llegado el momento que vea que algo me está convenciendo por mí, por la competición y por la familia, tomaré la decisión", explicó.

"China. Qatar, Arabia... aún no está en mi cabeza. Te ríes porque hay gente que te dice 'seria una oferta...' pero no pienso en el dinero, Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Brasil, de México, Argentina... Sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá, la cabeza la tengo acá".

¿Seguir en LaLiga?

Además, Suárez no cerró la puerta a seguir en la Liga española, al haber recibido "alguna propuesta de equipos de acá" que está "analizando": "No estoy exigiendo jugar, quiero analizar el proyecto de competir".

Lo que sí descartó, por ahora, es recalar en la MLS para jugar en Miami junto a su gran amigo Leo Messi, aunque si abrió la puerta a hacerlo en un futuro: Ojalá. Dentro y fuera de la cancha se nos ha dado bien juntos. No hay nada mejor que ver a dos compañeros felices fuera para que rindan dentro".

