Gareth Bale, gran ausente en la fiesta del Real Madrid

El galés Gareth Bale, que no ha participado en las celebraciones del 35º título de liga del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y se encuentra ahora en la plaza de Cibeles junto a sus compañeros, ha querido aclarar que el motivo de su ausencia es "un espasmo" en la espalda.

"Estoy muy decepcionado por no poder participar en las celebraciones de esta noche debido a un espasmo en la espalda, pero estoy muy orgulloso del equipo por haber ganado el título. ¡Disfrutad esta noche chicos! #HalaMadrid", publicó en sus redes sociales Gareth Bale mientras sus compañeros estaban cumpliendo con la visita tradicional a la diosa Cibeles, donde se concentraron varias decenas de miles de aficionados.

