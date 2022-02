Pekín responde al boicot internacional en la inauguración de los Juegos de Invierno

Pekín inauguró sus Juegos Olímpicos de Invierno. No es un logro menor en unos tiempos pandémicos que forzaron a Tokio a posponer los suyos y plantearse su anulación. El pebetero prendió en un contexto incómodo, con el coronavirus aún castigando al mundo y el ruido geopolítico opacando al deporte, pero la ceremonia dejó un clima de esperanza contra la pandemia y la hostilidad creciente entre bloques. Los Juegos se desarrollarán hasta el domingo 20 de febrero y Pekín se ha convertido en la primera ciudad en albergar unos Juegos de verano y de invierno

La capital repitió el estallido olímpico 14 años después. Ahí estaba el Estadio Nacional de Pekín o Nido de Pájaro, un elegante ovillo metálico que ha dignificado la atonía arquitectónica del norte de la ciudad. Y estaba también la batuta del cineasta Zhang Yimou, el antiguo 'enfant terrible' y ahora a las órdenes del partido, para entregar otra ceremonia que aunaba los medios elefantiásicos que se le presuponen al anfitrión con la lírica. Una gota de tinta caída desde el cielo se agrandó hasta convertirse en un río del que emergieron los aros olímpicos. Con los fuegos artificiales, innegociables en China, había empezado una ceremonia que se alargó más allá de las dos horas.

