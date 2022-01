Con Mbappé cerrado y Haaland vigilado, el Real Madrid mira más al verano que invierno

A horas de cerrarse el mercado de invierno, el Real Madrid sigue sin hacer movimientos. En las oficinas de la Casa Blanca se trabaja en el medio y largo plazo, con un nombre encima de la mesa: Kylian Mbappé. Más allá de su llegada, el club blanco sondea con tranquilidad las opciones para hacerse también con el fichaje de Erling Haaland, sin que el precio se dispare. Todo enfocado al verano, porque en este mercado lo único a lo que está abierto es a la salida de jugadores que no están contando para Ancelotti. Futbolistas con unas fichas altas como Hazard, Bale, Marcelo, Isco o Mariano. Salidas que aligerarían notablemente de la masa salarial de la plantilla porque están entre los que más cobran. El club escucha cualquier oferta que traigan e incluso estaría dispuesto a estudiar la cesión por lo que resta de temporada.

El asunto Mbappé es la prioridad en el Real Madrid. El acuerdo con el delantero del París Saint-Germain está cerrado, tanto en la extensión, como en la ficha y en el importe de la prima de fichaje. En ese caso solo resta elegir el momento oportuno para anunciar la llegada del delantero, pero con una eliminatoria entre el Real Madrid y el PSG a la vuelta de la esquina, los blancos no quieren colocar al delantero en una situación embarazosa. Mbappé ha rechazado todas las ofertas de renovación de Al-Khelaifi y Leonardo, que han intentado dinamitar el acuerdo con los blancos filtrando que parte del entorno del jugador, su padre concretamente, presiona para que firme la renovación. Pero Kylian y su abogada, Delphine Verheyden, han tomado una decisión y el acuerdo con los blancos ya es una realidad. Habrá que esperar a ver en qué momento las dos partes notifican la noticia sin que eso complique a Mbappé su estancia en el PSG el tiempo que le resta hasta junio.

Road to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣…



Happy New Year everyone

I wish you health, happiness and success. 🎊❤️ pic.twitter.com/t5upikqz0L