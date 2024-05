Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Sólo quedan cinco días para que Taylor Swift pise el Santiago Bernabéu. ¡A ver, calma! Si eres fan, la única forma de templar los nervios es revisitando una discografía no desprovista de joyas. Muchas de ellas no tan conocidas, como este State Of Grace: es el tema que abre Red, el disco que terminó de catapultarla. De corte arena rock, sentó las bases de lo que sería Folklore.