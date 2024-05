Qué hacer en Madrid esta semana: Documenta Madrid, Festival Domingo, las Picnic Sessions de CA2M, 'El traje' en la Abadía...

CINE. 'Estado de malestar'

No estamos bien. Viendo cómo está el mundo, no tiene pinta de que vayamos a estar mejor próximamente. Y lo peor de todo es que, como sociedad, no sabemos qué hacer con todo este malestar que nos genera el propio sistema en el que vivimos. La artista María Ruido realizó en 2019 esta pieza centrada en el sufrimiento psíquico propio del capitalismo. Estado de malestar habla de cómo vivimos la tristeza de forma aislada, de cómo a menudo la única solución que se nos ofrece es medicarnos para poder seguir siendo funcionales y que no nos paremos a pensar demasiado en cómo la inestabilidad, la incertidumbre o la precariedad en la que vivimos afectan a nuestra salud mental. La película incluye textos de Mark Fisher, Franco Berardi “Bifo” y Santiago López Petit, y conversaciones con psiquiatras, activistas, pensadores y personas afectadas y usuarias del sistema de salud mental. Esta proyección se enmarca dentro del ciclo Mark Fisher después de Mark Fisher, que también incluye una <u>charla</u> sobre el pensamiento de este filósofo y crítico cultural británico, y una sesión de DJs con Garikoitz Gamarra e Ylia.