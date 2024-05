De la participación de Israel a la letra de ‘Zorra’: las cinco polémicas de Eurovisión

Si hay algo que va unido a Eurovisión es la polémica. De representantes excéntricos, como el español Rodolfo Chikilicuatre; el sospecho gesto de Damiano David, vocalista de Maneskin, que algunos interpretaron como que estaba consumiendo algún tipo de droga durante las votaciones; el gallo de Manel Navarro o el “calvo” del espontáneo durante la actuación de Ucrania en 2017, son solo algunos ejemplos. Este año, las discusiones en redes sociales, incluso antes de que se celebre la gran final, no han faltado.

Uno de los más importantes es que consideran que “Eurovisión es un evento apolítico que une a audiencias de todo el mundo a través de la música”, como señalan textualmente en el escrito. En cuanto a la letra de Hurricane aseguran que no tiene pretensiones políticas , tras rechazar dos temas anteriores que el país presentó y que no fueron aceptados por esta razón. Y en cuanto al debate del veto a Rusia explican que: “Se suspendió a las emisoras rusas en 2022 por el incumplimiento constante de las obligaciones de los miembros y la violación de los valores de los medios de servicio público”.

Una de las normas del festival es que se prohíbe la menciones publicitarias, así que cuando Finlandia presentó su candidatura con Windows95man saltaron todas las alarmas por la vinculación del nombre con el sistema operativo más famoso del planeta. Al igual que ocurrió con Zorra , se plateó la cuestión de el finlandés estaba obligado a cambiar su nombre artístico o podría mantenerlo. De hecho, su principal seña de identidad es el atuendo con el que aparece en el escenario: una camiseta del Windows 95 comprada por Internet . Por el momento, la UER aún no ha se ha pronunciado oficialmente al respecto, así que probablemente la presencia y el nombre del personaje Windows95man en Eurovisión 2024, vaya a ser la actual y no tenga que realizar ningún cambio.

Ucrania y su escenografía con bombas

Otra de las grandes favoritas de esta edición es Ucrania, que este año está representada por alyona alyona & Jerry Heil y su canción Teresa & Maria. De ser ganadoras, sería la segunda vez que el país gana el certamen en medio de una guerra que dura ya más de dos años. Uno de los elementos más llamativos de la propuesta es la escenografía, ya que en las pantallas que acompañan a la puesta en escena simulan la caída de bombas. Algo que no estaría permitido, ya que tal y como recoge la UER en sus normas: “La presentación y/o las letras de una canción no deben de ir en contra de la reputación del festival, ni pueden contener consignas políticas ni menciones publicitarias”. A día de hoy, el organismo no se ha pronunciado acerca de esta cuestión.