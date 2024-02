Premios Goya: estas fueron las polémicas más sonadas de la gala de los Goya

La cita más importante del cine español regresa el 10 de febrero con la 38ª edición de los Premios Goya en Valladolid. Como en todos los ámbitos, aquí también han surgido varias polémicas a lo largo de los años. Desde críticas a presentadores hasta interrumpir el discurso de los galardonados, numerosas han sido las polémicas que han tenido lugar en las ceremonias de estos premios.

El famoso espontáneo Jimmy Jump subió al escenario de los Goya en el año 2011 en el momento en el que Javier Bardem iba a recoger el premio por su papel en la película 'Biutiful'.

Otro espontáneo cogió el relevo y, un año después, hizo lo mismo mientras la directora Isabel Coixet recogía su 'cabezón' por su documental 'Escuchando al juez Garzón'. Pedía ante los presentes que los productores hicieran proyectos en Extremadura.

Pero no fueron las únicas polémicas en esos dos años. En 2011, Anonymous consiguió entrar y hackear la web de la Academia del Cine mientras que al año siguiente se manifestaron a las puertas del Teatro Real de Madrid, lugar que acogió la entrega de los Premios Goya.

Careta de Anonymous. / .

Una de las polémicas más destacada fue protagonizada por Pedro Almodóvar. Corría el año 1991 y la película 'Átame' obstentaba 15 nominaciones. No consiguió ningún premio y el director abandonó la gala cuando no había terminado. No asistió a ninguna edición posterior de los Premios Goya hasta el año 2000.

Cate Blanchett y Pedro Almodóvar en los Premios Goya. / EFE

Al filo del siglo XX, una de las polémicas más importantes en la industria fue protagonizada por José Luis Garci en 1999. La ceremonia estuvo marcada por la supuesta compra de votos para que la producción 'El abuelo' saliera vencedora de la noche. Nunca se probó pero decidió dimitir como académico y no asistió a la gala de aquella edición.

La política también es un motivo presente en las polémicas de los Goya. La edición del año 2003 estuvo marcada por las pegatinas que lucieron los asistentes bajo el lema 'No a la guerra' para mostrar su rechazo por la participación de España en la guerra de Irak. Además, en numerosas ocasiones se han producido manifestaciones por la libertad de expresión debido a las censuras de películas y documentales o la situación de precariedad de la industria cinematográfica.

¿Cuáles serán las polémicas de la 38ª edición de los Premios Goya 2024? El próximo 10 de febrero podremos salir de dudas pero lo que sí sabemos es que la acusación de agresión sexual al director Carlos Vermut marcaran la edición de este 2024.