Las críticas de cine de la semana: 'Retratos fantasmas', 'Saben aquell', 'Vidas pasadas' y ‘Five Nights At Freddy’s’

De lo que somos y lo que no hemos sido

Cada vez que elegimos un camino en la vida estamos eligiendo no tomar otro distinto y, cuanto mayores nos hacemos, mayor es también el número de personas que pudimos haber sido y no somos, y el de las personas con quienes podríamos haber estado y no estuvimos. Y el grado de aceptación y resignación que todo ello exige es el asunto principal de la extraordinaria ópera prima de Celine Song. Es una película cuya premisa podría haber servido de base para un arrebatado melodrama de Hollywood pero que, en cambio, opta por la contención. Habla de una mujer y de un hombre coreanos que de niños vivieron un amor platónico en Seúl y que más de dos décadas después se reencuentran en Nueva York, de las emociones complejas que la situación les provoca, y de la decencia y la comprensión que el marido de ella muestra ante una situación increíblemente incómoda.

Song había contado historias exclusivamente como dramaturga, y pese a ello aquí exhibe un control absoluto del lenguaje visual. Vidas pasadas es una película a la vez sobria y que rebosa ardor, modesta pero trascendental y dotada de una serenidad que convierte lo amargo en algo resplandeciente. - Nando Salvà