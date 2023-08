De 'La haine' a 'Ángeles caídos': las joyas ocultas de Mubi

Fotograma de ’La haine’, dirigida por Mathieu Kassovitz. / ARCHIVO

3 Se lee en minutos Borja Goyenechea



Mubi es un servicio de streaming que existe desde el 2007. A diferencia de Netflix, HBO u otras grandes plataformas, Mubi no produce su propio contenido. Sin embargo, tiene un compromiso: ofrecer películas minuciosamente elegidas. No suelen estar los títulos más taquilleros ni los lanzamientos más recientes, o, por lo menos, los títulos no están ahí por ser populares o nuevos. Reina la calidad, el cine de autor, las películas que no encuentras en otro lugar pero que realmente valen la pena. Además, hay un filme nuevo cada día y la plataforma cuenta con su propia revista cultural. A continuación, algunas de las joyas ocultas que ofrece.

'La haine' (Francia, 1996) Perfecta para la ocasión. Después de una noche de violentos disturbios en París, Hubertz, Vinz y Said tienen un día, digamos, anecdótico. La película, dirigida por un Mathieu Kassovitz de 27 años y protagonizada por un Vincent Cassel jovencísimo también, está ambientada en un suburbio interracial a las afueras de París, donde el odio y una pistola definirán el destino de un grupo de jóvenes problemáticos.

'Los 400 golpes' (Francia, 1959) Una obra maestra del cine de autor y de la nouvelle vague francesa. Se dice que es una obra de auto-ficción, en la que el director, François Truffaut, expone algunos sucesos de la infancia que marcaron su vida. De cualquier forma, es una oda a la niñez, a la amistad, a la rebelión contra el status quo y a la indisciplina que es la única manera que los pequeños tienen de exigir libertad.

'Ángeles caídos' (Hong Kong, 1995) La película de Wong Kar Wai es icónica por su cinematografía. Incluso la basura de la ciudad tiene estética tras su lente. Cuenta la excéntrica historia de amor entre Leon Lai, un asesino a sueldo, y Michelle Reis, una trabajadora sexual que ayuda como puede a Leon, de quien está profundamente enamorada, o perdidamente obsesionada. Si bien predomina un tono melancólico, no falta la comedia.

'El olor de la papaya verde' (Vietnam, 1993) Ambientada en el Vietnam de 1951, previo a aquel que todos hemos conocido en las películas de guerra americanas. Cuenta la historia de Mui, una muchacha de 10 años que consigue empleo en la ciudad, en la casa de una familia de clase alta. Los problemas de esa familia salpican en la vida de Mui, quien se hace grande en un ambiente muy distinto al que conoció de pequeña, lleno de peligros y oportunidades.

'Casa grande' (Brasil, 2014) Va sobre Jean, un niño rico que atraviesa el duro momento de elegir qué estudiar. Paralelamente, su familia se ve envuelta en males económicos y lo que antes era una vida de lujos se convierte en una realidad austera en la que todo pende de un hilito. Jean se embarca en un viaje de conocimiento personal: un brazo lo jala el colegio, el otro el amor, una pierna los problemas de su familia y la otra la inmensidad de Rio de Janeiro, que por primera vez empieza a conocer.

'Permanent Vacation' (Estados Unidos, 1981) Película indie estadounidense. Recorre los bajos fondos de la ciudad más próspera del mundo, Nueva York. Aloysious Parker es un vagabundo que, durante los dos días y medio que la película resume, busca distintos medios para subsistir.