Estos son los 'thrillers' del momento que te dejarán sin aliento

Portadas de ’Delito’, ’El talento de Mr. Ripley’, y ’Las madres’, grandes éxitos de la novela negra. / ARCHIVO

4 Se lee en minutos A. R.



Si hay algo que tiene la novela negra, es la capacidad de convertir a su lector en un segundo detective paralelo a los personajes que tratan de resolver el caso que tienen entre manos. Y conforme avanza la historia llega un punto de no retorno en el que estamos tan enganchados que no podemos hacer otra cosa que no sea leer hasta terminar el desenlace. Las siguientes son algunos thrillers que están teniendo una gran acogida entre los lectores.

'Delito' Carme Chaparro, 2023 La periodista regresa con una novela policiaca con una trama retorcida que atrapa al lector desde la primera página. Todo comienza con el suicidio colectivo de 10 personas —que no guardan ningún vínculo entre sí: llegaron sin identificación, tienen diferentes edades y pertenecen a distintas clases sociales— desde la planta séptima del hotel que preside Plaza España. Nadie del personal del hotel recuerda haberlos visto nunca y las pistas son escasas, pero los investigadores encuentran un pequeño hilo del que tirar.

'La rebelión de los buenos' Roberto Santiago, 2023 Este thriller gira en torno a las malas prácticas realizadas por una empresa farmaceútica internacional que se destapan después de que Fátima Montero, su dueña, contrate al abogado Jeremías Abi para que lleve el caso de su multimillonario divorcio. Cuando inicia la investigación, descubrirá los trapos sucios de la compañía, como la experimentación con cobayas humanas, diversas extorsiones y amenazas.

'Lo que no cuentan los muertos' Inés Plana, 2021 Con esta novela Plana cierra la exitosa trilogía protagonizada por el guardia civil Julián Tresser. La historia comienza con la desaparición de Rita Marí, una mujer con un complicado pasado. Heredera de una gran fortuna, fue superviviente de un accidente aéreo en el que fallecieron tres amigas que la acompañaban. Desde entonces, decidió alejarse de su familia y vivir sola en su mansión en Valencia, adoptando una personalidad oscura llena de contradicciones.

'Las madres' Carmen Mola, 2022 Con esta cuarta entrega de la saga de La novia gitana, los escritores detrás de este pseudónimo se siguen coronando como unos de los autores con más éxito en ventas los últimos años. En esta ocasión, la inspectora Elena Blanco atraviesa el depósito de la Grúa Municipal Mediodía II de Madrid hasta llegar a una vieja furgoneta en la que encuentra el cadáver de un hombre al que le habían arrancado algunos órganos y, en su lugar, colocaron un feto. Los análisis de ADN muestran que se trataba de su hijo biológico. A los pocos días, aparece en A Coruña el cuerpo de un asesor fiscal que ha sido asesinado de la misma forma. La Brigada de Análisis de Casos tendrá que averiguar la relación entre ambos crímenes.

'El cuco de cristal' Javier Castillo, 2023 Javier Castillo regresa con este thriller que empieza con el infarto de Cora Merlo, una médica que necesita urgentemente un trasplante de corazón. Cuando se está recuperando, una mujer extraña la visita y le ofrece visitar Steelville, el pequeño pueblo en el que creció su hijo Charles, el hombre que le ha donado el corazón. Cuando llega se ve implicada en un misterio de hace 20 años y en la desaparición de un bebé en un parque público.

'Púa' Lorenzo Silva, 2023 Silva es uno de los grandes referentes de la novela policiaca e histórica con títulos como La flaqueza del bolchevique, El mal de Corcira y La marca del meridiano. En Púa cuenta la historia de un verdugo con un pasado tenebroso en la guerra sucia del Estado pese a tratar de defender una sociedad democrática.

'Un crimen con clase' Julia Seales, 2023 Esta novela negra recupera el estilo de grandes autoras como Agatha Christie y Jane Austen y ha tenido una gran acogida, pues está siendo adaptada al cine. Se trata de una historia de época que tiene como protagonista a Beatrice Steele, una mujer que no termina de encajar con el estricto código de conducta que se le exige y que sueña con resolver casos como detective. Su momento llegará con el baile de otoño cuando uno de los solteros más deseados de la temporada se desploma y parece haber sido asesinado.

'Todo arde' Juan Gómez Jurado, 2022 El autor de la saga de Reina Roja ha regresado con una novela que promete superar a sus anteriores obras. Todo arde es la historia de tres mujeres que han perdido tanto que han perdido el miedo, y están dispuestas a vengarse y llevar a cabo lo que el resto de personas solo se atreven a imaginar.