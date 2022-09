El regreso a las librerías de Javier Castillo ya tiene fecha

1 Se lee en minutos Víctor A. Gómez



Ha sido número 1 en ventas, Netflix ha grabado una serie sobre uno de sus libros, ‘La chica de nieve’ (aún sin fecha de estreno), es uno de los escritores más seguidos en redes sociales... Javier Castillo no deja de protagonizar titulares por una obra literaria que sabe contentar a los hambrientos de tramas de thriller que saben llegar al corazón. Y tampoco deja de escribir: el malagueño acaba de anunciar el título y la portada de su, seguro, próximo bestseller, 'El cuco de cristal', a través, cómo no, de la editorial Suma de Letras. Habrá que tener paciencia: llegará a las librerías en febrero del 2023."Han sido dos años de trabajo intenso, de perfeccionamiento de una historia muy compleja que prometo os va a fascinar", ha comentado a sus seguidores Castillo, quien asegura que se trata de "una trama fascinante, que llevaba mucho tiempo entre las notas de mis otras novelas, y que al fin he conseguido darle la forma que merece".

Y, por supuesto, hasta aquí puede leer, que el misterio y la sorpresa, el pasar la página con ansiedad, siempre son los grandes protagonistas de los libros del malagueño.

Con cinco libros en su haber, Javier Castillo es uno de los líderes de la literatura comercial en nuestro país, con una cifra incontestable que avala su capacidad para crear historias que enganchan pero también conmueven: ha despachado más de 1 millón de ejemplares de sus obras. Y un hecho más que singular: con el fin de promocionar la publicación de 'El juego del alma', se proyectó una imagen del escritor en la céntrica y famosa plaza de Times Square de Nueva York, una proeza inédita en la historia de la literatura española, que desvela la confianza que la editorial ha depositado en este particular Rey Midas.

No está nada mal para un joven asesor financiero de Mijas que pergeñaba sus historias en su portátil durante sus trayectos en Cercanías y que empezó autoeditándose en Amazon.

