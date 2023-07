Que no te ocurra como en el Mad Cool: 10 festivales para bailar sin agobios

Empezó siendo una fiesta con un par de centenares de personas y se ha convertido en todo un fenómenos gracias a su ambiente disfrutón y su ya tradicional última jornada en la que tanto el público como los artistas acuden disfrazados. Con unos 5.000 asistentes por jornada, el Canela está en ese terreno intermedio que permite disfrutar sina gobios de Black Midi, Triángulo de Amor Bizarro, Mujeres, King Gizzard and the Lizard Wizard o The Notwist.