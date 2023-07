Jean-Claude Mourlevat, autor estrella de literatura infantil: "Uno nunca se equivoca al confiar en las y los jóvenes lectores, sino al subestimarlos"

Jefferson es un erizo joven que estudia Geografía en la universidad. Vive en el país de los animales, que tiene frontera con el de los humanos. Es el protagonista de dos novelas negras, en las que se producen crímenes y hay que resolver desapariciones, y en las que se abordan con cierta profundidad cuestiones como el trato a los animales en las macrogranjas, la diversidad (animal, humana), la soledad, la vejez o las sectas. Sus libros, recomendados para niñas y niños a partir de nueve años, han permitido a su autor, Jean-Claude Mourlevat (Ambert, Francia, 1952) ganar el Premio Memorial Astrid Lindgren 2021 (después de haber estado en las listas de seleccionados durante los diez años anteriores), el más prestigioso y mejor dotado del mundo de literatura infantil y que suele equipararse al Nobel, por ser otorgado por el Gobierno sueco desde 2003.

Mourlevat es uno de los escritores de literatura infantil más prestigiosos en Francia. Sus libros han vendido más de dos millones de ejemplares, y forman parte de las listas de lectura obligatoria en los colegios. También ha escrito dos novelas para adultos. Es el quinto hijo de los seis que tuvieron sus padres -molineros con una pequeña granja familiar-, y comenzó a escribir pasados los 40 años, después de haberse dedicado a otros oficios como el de actor de mimo, director de teatro o profesor de alemán en los inicios de su vida profesional.

Con motivo de la publicación en España de la segunda novela de aventuras protagonizada por el erizo investigador, Jefferson. Operación Simone, un libro divertido y complejo que retiene la atención en la lectura manteniendo el suspense hasta el final, Mourlevat responde por correo electrónico desde su residencia en la región de Saint-Étienne (suroeste de Francia) las preguntas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA acerca de la saga y su trayectoria literaria.

P. Este es el segundo libro de Jefferson, ¿cómo surge la idea de escribir una novela negra para niños con un protagonista animal?

R. La idea de la novela negra surgió porque era algo que, hasta entonces, nunca había escrito, y en literatura me gusta explorar todas las posibilidades. En cuanto a los animales, me gusta expresarme bordeando un poco los márgenes, es decir, recurriendo a lo fantástico, lo maravilloso, lo burlesco… Así es como me siento más cercano a mi expresión natural.

P. Operación Simone es el segundo libro de esta serie. ¿Nació con la idea de que fuera una saga?

R. La primera parte se titulaba simplemente Jefferson porque pensé que sería la última, pero enseguida me di cuenta de que no tenía ningunas ganas de abandonar a esos personajes. Me divierto mucho con ellos y, sobre todo, me encanta abordar temas serios pasándolos por el tamiz del humor y la fantasía.

P. Es un libro con muchas reflexiones sobre las relaciones humanas, también de la relación con la naturaleza... ¿No tuvo la duda mientras lo escribía de que fuese demasiado profundo para lectores infantiles?

R. Uno nunca se equivoca al confiar en las y los jóvenes lectores, sino al subestimarlos. Siempre me esfuerzo por escribir historias que no les resulten aburridas, pero eso no significa que tengan que ser ñoñas o sosas.

P. ¿Por qué decide que protagonicen el libro un grupo de animales?

R. Ya antes, en 2003, había escrito una novela cuyos personajes eran animales, La ballade de Cornebique, que considero una de mis mejores obras [que aún no ha sido traducida al español]. Desde entonces, siempre había soñado en secreto con reincidir, pero me daba un poco de miedo porque con este libro había dejado el listón muy alto. En realidad, mis animales no son animales: Jefferson es un joven estudiante de Geografía, Gilbert es un joven técnico de calefacción, y así todos. Su apariencia animal está ahí para hacer gracia, por una cuestión de comicidad, pero no obedece a criterios naturalistas. De hecho, yo no soy un gran experto en animales.

P. En España, Jefferson. Operación Simone se acaba de publicar, pero en Francia salió a mediados del año pasado. ¿Cómo ha sido la recepción de los lectores?

R. Con los animales, el estatus de clase social no se nota tanto, así que recibo menos comentarios y alusiones directas. Sí he tenido algunas reacciones negativas de adultos a los que el tema de las sectas les resultó doloroso, pero a la inmensa mayoría de los lectores les gustó Jefferson. Operación Simone tanto como la primera parte. El comentario más frecuente es que "es muy divertido", y cada vez que lo oigo me pongo muy contento, porque me encanta hacer reír.

P. Usted tiene una trayectoria muy larga escribiendo obras infantiles y juveniles. ¿Cuál es la mayor satisfacción que encuentra en tener lectores jóvenes?

R. Su fidelidad. Muchos me dicen o me escriben que esta o aquella novela los han acompañado, sobre todo en el caso de Tomek. El río al revés (publicado en Francia en 2001 y traducido al español y publicado por Demipage en 2012). Es como si cada uno de ellos y yo hubiéramos caminado juntos durante mucho tiempo sin que yo lo supiera. Cuando pienso en mis lectores y lectoras, nunca pienso en que son niños. Pienso, más bien, en personas 'globales' como tú y como yo, personas que han sido niños y se convertirán en adultos, o bien que son adultos y han sido niños.

Ceremonia de entrega del Premio Memorial Astrid Lingren 2021 al escritor francés Jean-Claude Mourlevat (centro de la imagen), por la princesa heredera Victoria de Suecia (izquierda). / CEDIDA

Primer francés en recibir el Astrid Lingren

En 2021 Mourlevat recibió el Premio Memorial Astrid Lingren, que recibe el nombre de una de las escritoras más reconocidas de la literatura infantil (y sin duda, la más conocida en Suecia): la autora de la celebérrima Pippi Langstrump. Además del reconocimiento, que pretende ser mundial, con el premio se recibe una dotación de cinco millones de coronas suecas, lo que al cambio es cerca de medio millón de euros. Mourlevat ha sido el primer francés en recibir un premio que aún no ha recibido ningún escritor o ilustrador español. El jurado destacó de Morlevaut que es "un brillante renovador de las tradiciones de los cuentos de hadas, abierto a las dificultades y a la belleza. El tiempo y el espacio quedan suspendidos en sus mundos de ficción y los temas eternos como el amor y la nostalgia, la vulnerabilidad y la guerra son retratados en una prosa precisa y onírica. El trabajo siempre sorprendente de Mourlevat cose el tejido de la epopeya antigua con la realidad contemporánea".

P. ¿Qué ha supuesto el Astrid Lingren en su carrera? ¿Qué pensó cuando le comunicaron que era el ganador?

R. Debo admitir que hay un antes y un después de ese premio, pero el cambio más importante fue, sobre todo, la mirada de los demás. Por lo que a mí respecta, cuando me siento en la mesa de trabajo, soy exactamente igual que antes: me enfrento a la escritura en soledad. Cuando me enteré de que me habían concedido el premio estaba saliendo del cementerio. Había ido al entierro de una persona muy querida y me quedé estupefacto, no podía creérmelo. ¡Ahora no puedo evitar reírme! Fue como un chiste, pero real. No podía dejar de preguntarme: ¿por qué yo? Luego tuve la oportunidad de reunirme con los doce miembros del jurado, que me explicaron los motivos de la elección, y pude comprenderlo. Bueno, casi.

P. De acuerdo con su web, usted ha decidido no acudir a más encuentros escolares con estudiantes. ¿Qué es lo más enriquecedor de estos encuentros y qué recuerdos atesora de ellos después de vivirlos con varias generaciones de niños?

R. A lo largo de veinte años, visité miles de clases y me entregué a cada una de ellas como si estuviera ante un público de dos mil personas, cuando en realidad eran veinte. Me gustó mucho compartir tantas risas y emociones con ellos, leerles en voz alta. Muchas veces me quedé impresionado por la agudeza de sus comentarios, su entusiasmo, su optimismo. Nunca me dieron ideas para una novela, pero sí algo mucho más importante: las ganas de seguir escribiendo para ellos.

Noticias relacionadas

P. ¿Qué planes tiene para Jefferson y fuera de este personaje?

R. La tercera parte de Jefferson se titulará Jefferson se enfada y saldrá publicada en Francia en octubre de 2023. No sé si vendrán otras después. Ahora estoy atravesando una época de dudas, como siempre me ocurre: ¿qué escribiré después? ¿He dicho todo lo que tenía que decir? ¿Y si corro el riesgo de repetirme? Lo único que tengo claro es que sigo con la ilusión de escribir. Las ideas para las novelas se gestan bajo tierra, y hay que esperar a que germinen. Ya veremos.