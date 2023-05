Gerónimo Stilton: el ratón superventas de la literatura infantil cumple 20 años

El popular personaje que ha vendido más de 180 millones de libros en todo el mundo y cuyos libros se publican en España desde 2003, ha sido también protagonista de una serie de dibujos animados y diferentes espectáculos escénicos, entre ellos, un musical. / JOAN CASTRO

Cuando se habla de sagas de libros superventas, en seguida salen los nombres de autores como E.L. James (50 sombras de Grey), Stieg Larsson (trilogía de Millenium) o Suzanne Collins (Los juegos del hambre). Y, por supuesto, el de J.K. Rowling, autora de los libros del mago más famoso del mundo, Harry Potter. Sin embargo, en esa lista aparece también un ratón, periodista, que lleva más de dos décadas narrando sus propias aventuras para niños y niñas y que en estos días cumple 20 años de desembarco en España. Se trata de Gerónimo Stilton, cuyos libros publica en España la editorial Destino (grupo Planeta). "Yo recuerdo en el 2003 fuimos a la Feria del Libro de Madrid", explica Patrizia Campana, directora del área infantil y juvenil de Grupo 62 (Planeta), que fue quien trajo a Stilton a España. "Acabábamos de publicar el primer libro ese mes de mayo y lo llevamos a firmar. Los niños estaban encantados, pero decían: ¡Mira, el Ratoncito Pérez! Les gustaba el personaje, pero no sabían quién era".

Veinte años después, ya son varias generaciones las que han crecido leyendo sus libros, con más de 550 títulos publicados hasta ahora en sus diferentes colecciones en más de 50 idiomas. En España, los libros del universo Stilton están en el top 3 de ejemplares más vendidos de literatura infantil. La sorpresa viene, cuenta Campana, cuando el pasado Día de Sant Jordi, en Barcelona, eran los jóvenes veinteañeros quienes, al encontrarse con que Stilton estaba firmando libros, se colocaban en la interminable cola para hacerse una foto con el personaje con el que crecieron y se convirtieron en lectores.

¿Cuál fue la primera impresión al conocer estos libros? "Al principio nos parecía muy extraño, porque no se hacían libros infantiles como estos", recuerda Campana. "Lo que más me llamó la atención son los juegos tipográficos en el texto; una cosa que después han imitado otras series de libros. Por ejemplo, cuando se cuenta que hay un incendio, la palabra incendio está escrita con unos caracteres como de fuego".

Un ratón aventurero que nació entre hospitales

Los libros de Gerónimo Stilton comenzaron a editarse en España -segundo mercado más importante en ventas después de Italia, donde se escriben- hace 20 años, pero el personaje tiene alrededor de 30. Lo creó la escritora Elisabetta Dami (Milán, 1958), hija del editor Piero Dami -fundador en los 70 de la editorial Dami Editore- quien, después de recibir la noticia de que no podría ser madre a principios de los 90, decidió hacerse voluntaria en las salas de pediatría de los hospitales. En este voluntariado, Dami contaba historias que iba inventando sobre la marcha y, conforme esto se convertía en algo rutinario, comenzó a aparecer un ratón reportero y aventurero que dio en llamar Gerónimo Stilton. En 1997, Dami publicaba en la editorial de su familia el primer libro, Mi nombre es Stilton, Gerónimo Stilton.

Gerónimo Stilton y su autora, Elisabetta Dami, en la casa de la escritora en Milán, el pasado mes de marzo. / PLANETA LIBROS

Cuando en 2002 los libros de Stilton (que en Italia pasaron después a ser editados por Edizione Piemme) llegaron a las manos de Campana, en Italia el personaje era muy famoso. Pero nadie sabía quién los escribía. "Una de las condiciones que nos puso la editorial italiana para publicar en España fue precisamente que había que promocionar los libros diciendo que el autor era Gerónimo Stilton. Estaba prohibido terminantemente hablar de una autoría diferente a la del propio ratón", explica Campana. "Y la verdad es que esto funcionó muy bien".

La insistencia en la autoría del propio ratón se mantiene hasta hoy. En todos los actos con público, Gerónimo Stilton es el que habla, firma los libros o se presenta en las actividades que estén planificadas. "Al principio todo el mundo me preguntaba por la autoría de los libros y yo estaba obligada a defender en público que los libros eran escritos por el propio Stilton", recuerda entre risas Campana.

Los actores que interpretan al ratón tienen que pasar un casting, y suelen repetir, porque tienen que conocer la personalidad del ratón y saber comportarse como él. La editorial italiana impone, además, que no se celebren actos en los que esté presente Stilton en dos ciudades a la vez, para mantener la idea de que hay un solo Stilton, y esto es extensible a los diferentes países en los que los libros están editados. Campana confiesa que incluso cuando los niños saben que quien le está firmando su libro es un actor con un disfraz prefieren mantener la fantasía. "Es lo mismo que ocurre cuando descubres la verdad de los Reyes Magos" y trata de recordar sin éxito alguna situación incómoda con los fans.

Además, ahora que es público que Elisabetta Dami está detrás de Stilton, ella sigue manteniendo en público que es colaboradora del personaje. En los encuentros con los lectores, los fans le preguntan cómo se llega a Ratatonia, o si es difícil hablar ratatoniano, el idioma materno del personaje.

Hoy se publican entre 20 y 25 libros del universo Gerónimo Stilton al año. La colección principal es la original, llamada serie amarilla, de la que se han publicado más de 90 títulos. Pero hay una decena de series derivadas de la principal, algunas protagonizadas por el propio ratón y otras por su hermana, Tea Stilton, un personaje que se creó para segmentar al público y dirigirse directamente a las niñas. Todos estos libros ya no los escribe Elisabetta Dami. Hoy en día cuentan con un equipo de escritores dedicados a producir las historias (unas cuatro publicaciones al mes), supervisados por Dami, que marca las tramas y líneas generales.

Ilustración del libro 'Tercer viaje al Reino de la Fantasía' de Gerónimo Stilton (ed. Destino). /

¿Quién es Gerónimo Stilton?

Gerónimo Stilton es un ratón que vive en Ratatonia, un país inventado en el que dirige su periódico más importante, El Eco del Roedor. Es un personaje tranquilo, afable, un poco tímido y patoso, al que le da cierto miedo vivir las aventuras en las que, en su condición de periodista, se ve constantemente involucrado. Y son esas aventuras las que cuenta en sus libros cuando por fin logra resolverlas, pensados para niños y niñas de entre siete y doce años.

"Yo creo que el secreto de su éxito es que el mundo en el que vive Stilton es de fantasía, pero totalmente lógico: Ratatonia está habitado únicamente por ratones, pero son roedores que van con traje y corbata y tienen que fichar en el trabajo", explica Campana. El humor, que sobre todo nace de los propios miedos del personaje, y los valores que transmite (la amistad, la búsqueda de la verdad a través del periodismo, etc), son, según ella, claves para el éxito de la saga.

El boom: Reino de la fantasía

Además de mantener en secreto la autoría de los libros, la segunda condición que la editorial italiana puso para poder traerse a Stilton a España fue, explica Campana, la prohibición de eliminar los juegos tipográficos.

¿Y fue un éxito inmediato? "Bueno, tuvo un cierto éxito al principio, pero no fue extraordinario". La revolución vendría con el primer título de la segunda serie de libros protagonizados por el célebre ratón: Reino de la fantasía. Son libros que incluyen olores. "En la editorial tuvimos dudas sobre lanzarnos con esta serie, porque son libros muy caros de producir", explica Campana. "No sólo por los olores, también porque tienen muchas páginas y los niños de siete u ocho años no solían leer libros tan largos". Finalmente se decidieron. "Fue lo que catapultó a Gerónimo Stilton a la fama mundial".

Los primeros libros, explica Campana, se siguen vendiendo hoy. "Los niños leen las historias de Gerónimo Stilton durante tres, cuatro o cinco años, después se hacen mayores y buscan otro tipo de libros, pero para la generación siguiente es una novedad, y los descubren con la misma ilusión".

¿Y cómo han evolucionado las tramas en 20 años? ¿Ha cambiado el mundo en el que vive el personaje? "Sí, claro que han evolucionado, aunque los temas que preocupan ahora a la sociedad, como el ecologismo, o los peligros de internet o del abuso de las pantallas, siempre han estado presentes, adaptado al punto de vista de los niños", responde Campana. Sus libros también han llevado al personaje a visitar lugares como el Museo del Prado de Madrid o la celebración de Sant Jordi en Barcelona. "La verdad es que el equipo de guionistas y escritores siempre están adaptando las historias para que Stilton no deje de vivir aventuras".

Diversificación de productos

Además de ampliar las series de libros, la editorial puso en marcha una gran diversidad de productos protagonizados por el ratón: cómics, videojuegos, dibujos animados (en España, emitidos en TVE), revistas, cursos de inglés... Y hasta un musical.

Ahora, los propietarios de los derechos del intrépido ratón preparan su desembarco en Hollywood, de la mano de la productora Radar Pictures y con la dirección de David Soren, responsable de títulos como Turbo o El capitán Calzoncillos.

Mientras tanto, los libros seguirán apareciendo en los anaqueles de las librerías: "Esto no para, ya tenemos la planificación de los títulos que aparecerán hasta el año que viene", confiesa Campana.