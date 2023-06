David Bisbal presenta la gira 'Me siento vivo tour': "Estoy encantado con que la IA haya llegado para facilitar la vida"

4 Se lee en minutos EP



David Bisbal ha presentado este miércoles su gira 'Me siento vivo tour', que arrancará este sábado en Calvià (Mallorca) y concluirá el 6 de diciembre en el Wizink Center (Madrid), y ha asegurado que la llegada de la Inteligencia Artificial no le da "miedo" pero sí "respeto" y reconoce que está "encantado" de que la herramienta haya llegado para "facilitar la vida".

"A mi personalmente me gusta mucho la tecnología. Me gustan los programas de productividad. Estoy encantado con que haya llegado en estos momentos. No hay que tenerle miedo, sí respeto, y espero que las personas más cualificadas o expertas puedan poner límites para que la gente se sienta segura y lo vea como una herramienta de mejora para facilitarnos la vida", ha admitido en una entrevista con Europa Press.

El cantante ha afirmado que está en el mejor momento de su vida, tanto a nivel personal como profesional, y después de 20 años de carrera está "disfrutando muchísimo". "No es lo mismo llevar cinco años de experiencia a tener 20 años y estar tan feliz. Ahora mismo, este momento no lo cambiaría por nada", ha señalado.

El nuevo disco de Bisbal, 'Me siento vivo' (Universal Music), tiene un sonido "muy ochentero" y al mismo tiempo la "esencia latina" que caracteriza al de Almería, que cede el protagonismo de sus canciones a las baladas. "Es un disco pop muy potente con los sonidos de nuestra tierra, que no pueden faltar. Siento que de nuevo vuelvo a tener grandes baladas de grandes producciones en un disco", ha enfatizado.

"Es un disco acorde a los tiempos y es diferente a lo anterior. Tengo muchas ganas de ver cómo funciona esta mezcla de nuevas canciones con el repertorio de toda la vida", ha indicado.

El próximo single del disco, 'Ay, ay, ay', verá la luz este viernes 16 de junio, y confiesa que es la canción "más latina del disco". Una melodia que arranca con el sonido de una guitarra flamenca y con la que espera que sus fans "bailen bachata". "Es una canción muy sensual y es un guiño al continente latinoamericano, al que le debo muchísimo", ha apostillado.

Durante la gira, Bisbal hará parada en más de 20 localidades españoles, como Bilbao, Mérida, A Coruña, Córdoba, Sevilla o Alicante, entre otros. Pese al gran número de conciertos, el artista afirma que un tour por España es mejor que hacerlo en Estados Unidos porque se puede organizar mejor y tener a su familia cerca.

"Vivimos en un país donde las distancias son una maravilla y son mínimas. Cuando hago gira por Estados Unidos no tengo tiempo más que para ir al aeropuerto, dormir, comer y cantar. Aquí en España puedo disfrutar de mi familia y de la vida, que de eso se trata, de vivir y no solo trabajar", ha precisado.

'¿CÓMO ESTÁN LOS MÁQUINAS?'

Recientemente, una frase que pronunció Bisbal a la salida de un concierto en Madrid ("cómo están los máquinas, lo primero de todo") se viralizó por las redes sociales protagonizando varias semanas memes y bromas. El cantante ha reconocido que le "sorprendió" el revuelo causado.

"Hice lo que hice toda mi vida. Saludar a mi gente pero antes de la foto, yo quería saber cómo estaban. Ha sido una frase que probablemente haya dicho toda mi vida, desde que salía de la escuela", ha admitido.

En este sentido, ha rememorado cómo vivió todas las bromas surgidas en torno a su célebre 'Cómo están los máquinas, lo primero de todo'. "Estaba en un viaje en Las Vegas y cuando me desperté 'boom', había pasado algo con un vídeo y era la frase", ha bromeado.

David Bisbal ha señalado que lo que se originó le ha hecho "partirse de risa" y ha elogiado el ingenio de la gente. "Sobre todo me he partido de risa con los memes, los doblajes, la frase con los diferentes acentos de las regiones de España o acentos de otro país. Hay gente ingeniosa y he alucinado", ha comentado entre risas.

EL REGRESO DE OPERACIÓN TRIUNFO

En relación con el retorno de Operación Triunfo, Bisbal considera que se trata de una buena noticia y ha dado un consejo a los futuros concursantes que: "Lo más importante no es el programa, lo importante es la persistencia y trabajo de después".

Por último, preguntado por si cree que ahora es más fácil ser cantante que hace dos décadas, el de Almería piensa que es igual de difícil darse a conocer. "Hoy en día hay muchísimos más medios de comunicación para darse a conocer y eso también dificulta el darse a conocer. Antes era difícil por la falta de espacios y ahora por la gran demanda que hay", ha sentenciado.