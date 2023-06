Blanca Paloma ficha por Universal para lanzar su primer disco

Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023, ha fichado por Universal Music para lanzar el que será el primer disco de su carrera, según ha anunciado la propia artista ilicitana en su perfil de Twitter.

"¡Ya es oficial! Estoy trabajando en mi primer disco con mi nueva familia discográfica", ha escrito en un mensaje en esta red social que ha acompañado de una imagen durante la firma del contrato con esta multinacional.

YA ES OFICIAL!

Estoy trabajando en mi primer disco con mi nueva familia discográfica. @UniversalSpain 🕊



IT'S OFFICIAL!

I'm working in my first album with

UNIVERSAL my new record family🤍 pic.twitter.com/f763YxbrnV