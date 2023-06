Alejandro Sanz y otros artistas que hablaron abiertamente de sus trastornos: "No termina de llegar la luz"

Alejandro Sanz. / CÉSAR R. DOMÍNGUEZ

Alejandro Sanz se ha abierto en canal y este lunes ha anunciado a través de sus redes sociales que sufrió un "brote". El artista madrileño ha compartido su experiencia en un tuit con el que ha despejado las dudas acerca de sus recientes problemas de salud mental: "Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", ha explicado en referencia a los mensajes de apoyo bajo el hashtag #ÁnimoAlejandro.

Con todo, el cantante de 54 años se niega a cancelar cualquiera de sus próximos conciertos y confía en que su estado mejorará: "No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", ha concluido el comunicado.

Intérprete de canciones icónicas como Amiga mía o Corazón partío, Sanz se suma así a una larga lista de cantantes nacionales e internacionales que han sufrido las consecuencias de la presión mediática a lo largo de sus carreras artísticas: Adele, Ed Sheeran, Justin Bieber, Dani Martín, Kanye West, Ariana Grande o Shawn Mendes son solo algunos de los precedentes que existen respecto a esta problemática, la cual se trata cada vez más abiertamente dentro de la industria musical.

El precio de la fama

Tal como recogen medios especializados como la revista Rolling Stones, son un sinfín los artistas cuyo salto al estrellato se tradujo a su vez en un infierno repleto de ansiedad y, en los casos más extremos, depresión. Si bien existen ejemplos en los que dichos trastornos saltan a la vista, como es el caso del rapero Kanye West, quien constantemente se ve envuelto en polémicas muchas veces originadas por los episodios de bipolaridad que sufre, otros rostros conocidos se mantienen a la sombra y sufren las consecuencias de la fama en silencio hasta encontrar la fuerza para sincerarse públicamente. "No pensé que llegaría a los 17 años", confesó Billie Eilish en una entrevista con la escritora Gayle King, durante la cual habló abiertamente de sus problemas con la ansiedad y la "tóxica relación" con su cuerpo.

El británico Ed Sheeran, de 32 años, también ha reconocido que sufre de ansiedad social: "Odio los grandes grupos de personas, lo cual es irónico, porque me gano la vida dando conciertos", explicaba en una entrevista para Los 40 con motivo del estreno de su quinto álbum, Subtract. En la misma conversación, el intérprete analizó las causas de este trastorno, así como la manera que ha encontrado para enfrentarse a él: "Experimento bastante ansiedad por el hecho de tener que mantenerme a este nivel", dijo. "Todo se resume en centrarse en el día a día", añadió.

Quizás, el precedente más cercano en el tiempo en este aspecto sea el de Justin Bieber. La superestrella canadiense anunció en marzo la cancelación de todos los conciertos de su gira mundial Justice World Tour. ¿El motivo? Lejos del conocido síndrome de Ramsay-Hunt que padece, el cual provoca una parálisis facial parcial en su rostro, todo apunta a que el cantante de 29 años se ha retirado por problemas de salud mental: "El agotamiento me superó y me di cuenta de que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento", declaró tras su último concierto en Brasil.

Ariana Grande y el atentado de Manchester

Algo muy distinto sucede en el caso de Ariana Grande. El 22 de mayo de 2017, la cantante de Florida se encontraba en la recta final de su actuación en el Manchester Arena cuando, de repente, se produjo una explosión que dejaría un total de 22 muertos y 116 heridos. Como se pudo conocer más tarde, se trató de un ataque terrorista suicida autoproclamado por el Estado Islámico.

Lejos de quedarse callada, Ariana Grande ha hablado en varias ocasiones sobre el estrés postraumático causado por esta experiencia: "No creo que alguna pueda hablar de eso y no llorar", confesó a Vogue. La también actriz de 29 años reconoció haber sufrido ansiedad a lo largo de toda su carrera, pero el atentado de Manchester agravó su situación: "Nunca hablé de eso porque pensé que todos lo tenían, pero cuando llegué a casa de la gira, fue más grave que nunca", dijo meses más tarde de terminar el Dangerous Woman Tour.

Dani Martín: síndrome del impostor

El artista madrileño Dani Martín, de 46 años, se vio obligado a abandonar temporalmente su carrera musical a finales del año pasado debido a lo que se conoce como síndrome del impostor. Esta alteración provoca que las personas que la sufren sean incapaces de atribuirse a sí mismas sus propios logros.

Así pues, tal como reconoció el de San Sebastián de los Reyes, una de las razones que lo han llevado a alejarse de los escenarios es esa sensación de no sentirse merecedor de su éxito, tanto dentro de la mítica banda El Canto del Loco como en su etapa como solista.