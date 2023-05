Judit Neddermann: "Me gustaría ser una artista que canta en catalán, castellano y portugués sin dar importancia al porcentaje"

La artista catalana Judit Neddermann, el pasado 4 de mayo en Barcelona. / RICARD CUGAT

P. La fuimos conociendo con The Gramophone Allstars, Coetus, Clara Peya…, y Lar ya es su quinto disco enteramente propio. ¿Siempre soñó con ser una artista en solitario?

R. Pues no, hasta 2011, cuando tuve que hacer el trabajo de final de grado en el Taller de Músics, no me planteé la posibilidad de hacer música propia. Al darme cuenta de que podía escoger yo la melodía, la letra, los acordes… tuve una revelación. Hasta entonces, solo había hecho una canción, con 15 años, muy aburrida, y poco más.

P. Lar transmite confort desde su propio título.

R. Con los hermanos Figueres (Pau y Arnau) hemos indagado más todavía en lo que siempre venimos buscando: un sonido acústico, cálido y a la vez lleno de detalles, que no suene a live, sino producido. Una vez terminado, veo que es un disco muy amoroso y de celebrar lo que tengo. Con la pandemia cambié algunas cosas en mi vida, estoy muy tranquila y eso las canciones lo respiran. También transmiten apertura: después de curarte, el proceso de abrirte y dejar que la gente entre me interesa mucho.

P. Lar es hogar en castellano y portugués (y en gallego), mientras que en catalán la palabra alude al dios protector de la casa en la Roma antigua.

R. Es el lugar en el que me siento bien, y aquí lo abro. Estas canciones nacieron en una casa concreta, en Vilassar, donde he vivido año y medio. Ya no vivo allí, me mudé hace diez días.

P. Lo abre una vigorosa canción popular, La llave de la alegría, en el que interviene el gran teórico y practicante del iberismo Eliseo Parra. ¿Un homenaje?

R. Ahora muchos estamos recuperando el folclore porque él hizo un trabajo previo. Eliseo merece más reconocimiento. Esta canción la conozco por él, que la grabó. Es un charro que creo que se toca en la comarca de Sanabria, en la zona de Zamora cercana a Portugal. Su voz y la energía que hemos tratado de imprimir al tema va más allá de nosotros. Es ancestral.

P. En el disco hay nuevos guiños a Brasil y también a Cuba en Llévame contigo.

R. Es una declaración de amor que puedes decir a la oreja, muy íntima. Pau propuso ponerle un coro porque la emoción es muy bonita y faltaba la fiesta. Ese coro es de lujo.

P. Y Els teus ulls se recrea en el misterio del otro.

R. Amar sin comprenderlo del todo, que es algo que da mucha vida, porque cada vez puedes comprenderlo más y no sabes cuándo llegarás a la comprensión máxima. Está hecha al principio del enamoramiento, los primeros días. Un estadio que es precioso pero enigmático; una especie de droga. Ahora estamos en otro punto. Ya nos hemos calmado.

P. Noa aparece como invitada en Pau, el tema de cierre. Dado que ella es israelí, ¿es una canción enfocada a la cuestión palestina?

R. Es más universal que eso. La compuse para cantarla en la mani contra la guerra de Ucrania. Me lo propusieron y estaba en casa muy nerviosa: “¿qué canto?”. Cantar contra la guerra es una cosa muy seria. Se hizo de noche y la canción me salió muy seguida, como si la sacase más que crearla. Decidí incluirla aquí porque así quedaba un disco de amor, alegría, conectar con lo que te hace bien… y paz. Después de Pau, el disco podría volver a empezar.

P. El álbum contiene cuatro temas íntegramente en catalán. Ahora va de la mano de una multinacional, Universal, y sus últimas giras se extienden por toda España. Además, cantó con Alejandro Sanz un tema bilingüe, Este segundo. ¿Cómo encaja la lengua catalana en sus conciertos fuera de Cataluña?

R. En Madrid comencé a justificarme: “Ahora, otra canción en catalán, que habla de tal…”, y una mujer me interrumpió: “Te queremos en catalán y en cualquier idioma”. Y fue bonito. El de Madrid es un público muy abierto, al menos el que viene a mis conciertos. Y lo mismo en Sevilla, Granada, Galicia… Y Euskadi, por supuesto. Me he sentido muy acogida. El comentario más repetido es sobre mi voz. Creo que no es tan importante en qué idioma cante, sino el timbre y la forma de cantar. Me gustaría mucho ser una artista que canta en catalán, castellano y portugués indistintamente sin dar importancia al porcentaje. Como Mayra Andrade, que canta tanto en portugués como en el criollo de Cabo Verde.

P. ¿Una major puede tener paciencia y construir una carrera sin urgencias en estos tiempos de talent shows, Tik Tok y videos virales?

R. Veo que ellos entienden lo que hago y que tienen paciencia. Los proyectos que dices responden a otro recorrido, otras cifras y otro tipo de impacto. Mi ambición es poder vivir toda la vida de esto, y es otro planteamiento. Ahora que todo el mundo hace videos cortos para You Tube y Tik Tok, yo he hecho uno de 36 minutos, el disco entero. No he hecho ninguna concesión.