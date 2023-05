Muere el novelista británico Martin Amis

El novelista británico Martin Amis (Swansea, Reino Unido, 1949), considerado uno de los escritores más influyentes en lengua inglesa, ha fallecido este viernes a los 73 años, según ha explicado su mujer, la también escritora Isabel Fonseca, al diario estadounidense The New York Times. El escritor, aquejado de un cáncer de esófago, se encontraba en su casa de Lake Worth, Florida (Estados Unidos).

El escritor ha fallecido unas horas después de la proyección en el Festival de cine de Cannes de 'The Zone of Interest', del director Jonathan Glazer, adaptación cinematográfica su libro homónimo ('La zona de interés') publicado en 2014.

Hijo del también reconocido escritor Kingsley Amis, Martin Amis adquirió fama en los años 70, en los que formó parte de una brillante generación.

Su debut, 'El libro de Raquel', con tan sólo 33 años, fue el primero de una larga lista de éxitos literarios, en la que sobresalen títulos como 'Dinero' (1984), 'Niños muertos' (1975),' La información' (1995), o 'Koba el temible', entre otros.

Además de novelista, Amis escribió numerosos ensayos literarios, que siempre causaron polémica entre sus lectores. Su último libro fue 'Desde dentro', publicada en 2021, una novela en la que utilizó su propia vida como material de ficción.

'Desde dentro', es un ajuste de cuentas con su pasado, un experimento autobiográfico con una historia más valiosa y generosa en lo vital y también mas lograda en lo puramente literario. Su dominio de una prosa rica y diversa se ha acrecentado y le permite trabajar con libertad y sin miramientos en la conjunción de géneros y en una hermosa contaminación de ellos.

