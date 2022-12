Los discos de la semana: Pablo Alborán, La Bien Querida, Tesouro, Guitarricadelafuente y Dezron Douglas

Después de la niebla (baja) de Brujería (2019), Ana Fernández-Villaverde realza colores y ritmos, combinando el romancero clásico y la simpatía synth-pop con un llamativo repertorio de patrones latinos: bachata con metales, rumba deslenguada, ecos de bolero. Preserva su extrema sensibilidad y poder conmovedor, pero se advierte más desparpajo: "A mí lo que no me mata me hace más fuerte, más chula, más fría, más mala, más loca y más guapa", advierte en la desafiante balada Como si nada. J. B.