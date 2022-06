Vetusta Morla: "Se ha denostado mucho el folclore por vergüenza nacional"

6 Se lee en minutos Alejandro J. Fuentes



Un disco de Vetusta Morla se identifica en los primeros segundos. Cable a tierra, aunque presenta temas más "desnudos" en cuanto al sonido, no es una excepción. La banda rebusca en el folclore y la música popular para ofrecer un álbum sincero, íntimo y que cualquiera puede hacer suyo. Álvaro Baglietto, bajista, repasa los orígenes del disco y advierte: "No vamos a repetir algo así nunca más, quien no venga ya no podrá vivir lo que pasó en esta gira".

¿Cable a tierra es una forma de aterrizar en la realidad tras el éxito de otros trabajos?

Sí es una forma de aterrizar en la realidad pero más que por nuestras trayectoria, por el momento actual. La influencia de la pandemia nos ha hecho poner la atención en nuestro origen, nuestra tierra y nuestro alrededor más cercano.

¿Cómo afectó la pandemia al trabajo del grupo?

Siempre nos afecta mucho el contexto social y nuestra realidad, ya sea porque parece que el mundo se va a la deriva o porque sientes que no estás en ninguna parte.... Depende del disco. Cable a tierra es un hijo de su tiempo.

¿Influye mucho el contexto social en los discos de Vetusta?

Sí, Un día en el mundo era más naif en el sentido de la existencia, Mapas es más pensando en viajes, La deriva viene de otro contexto político y social, en Mismo sitio, distinto lugar hay necesidad de reubicarse... En Cable a tierra hay más necesidad de preguntarnos de dónde venimos.

Esas raíces se perciben en la influencia que la música popular tiene en el disco, que incluso samplea una copla de Quintero, León y Quiroga cantada por Concha Piquer.

Sí, totalmente. Pero el disco no es una vuelta a las raíces porque nosotros nunca estuvimos ahí. La realidad es que el proceso creativo no es racional, la razón se la damos nosotros después en las entrevistas, pero en el momento de crearlo no somos conscientes de por qué lo estamos haciendo.

Después de varias décadas dominadas por la influencias del pop-rock anglosajón, artistas como Los Planetas, Niño de Elche, C. Tangana o La M.O.D.A. están reivindicando la música popular española. ¿Hemos vivido unos años de autocensura hacia la cultura propia?

Sí, sí. Desde luego que sí. Socialmente, y políticamente también, se ha denostado mucho el folclore. Primero por una vergüenza nacional, por no estar orgullosos de lo nuestro. Es más fácil admirar lo ajeno. Y por otro lado, por que nos hemos "dejado" engañar por los fuegos artificiales de ahí fuera.

El disco se abre con una canción que dice "somos carne de reemplazo" y se cierra con otra que canta "que a tu grupo favorito aún le queden muchos años" ¿Es un fin de ciclo?

[Ríe] La primera de las canciones habla de esa dualidad entre lo viejo y lo nuevo, y cómo los artistas tenemos ese don de la trascendencia, de dejar un legado al siguiente. Pero ojo, que el siguiente hace lo que quiere con eso, y a veces puede ser una puñalada trapera. El último tema es en realidad un brindis.

"Estamos en nuestro mejor momento como grupo humano, hemos aprendido a aceptar cómo somos cada uno"

Muchos grupos con los que habéis compartido escenario, Izal, Novedades Carminha., Están anunciando que se toman un respiro. ¿Nunca os lo habéis planteado?

Un respiro sí, de hecho después de algunas giras hay quien se ha ido seis meses por ahí. Pero otra cosa diferente es disolver la banda y no querer estar con tus compañeros. Un respiro es diferente, y muy necesario. Nosotros ahora estamos muy bien, nos queremos mucho... Diría que es casi nuestro mejor momento, porque hemos aprendido a comprendernos y aceptar cómo somos cada uno. Al final lo más importante es el grupo humano.

Vetusta Morla es cabeza de cartel allá donde va, da conciertos internacionales, está en las listas de más vendidos, recibe elogios de la crítica... ¡Hasta habéis hecho una banda sonora! ¿Qué os queda por cumplir?

Fusionarnos con el rap. [Ríe] O con el hip-hop. Eso estaría muy bien.

¿Es algo que tenéis ahora en mente?

Es simplemente una respuesta sobre algo que yo tengo en mente.

Supongo que cada uno pensará en algo distinto ¿O s cuesta mucho poneros de acuerdo en el rumbo a seguir?

La verdad es que es curioso. Nosotros somos súper diferentes los seis: en nuestras costumbres, en nuestra forma de ser... Pero no en la música. Ahí somos muy iguales, no sé qué pasa, pero tenemos como los mismos gustos.

De vuestros trabajos anteriores salieron canciones como Maldita dulzura, Valiente o Golpe Maestro, que son casi obligadas en un directo. ¿Os cuesta elegir cuáles vais a tocar?

Sí, es complicadísimo. En todas nuestras giras siempre tocamos el nuevo disco entero, eso lo tenemos claro. Lo que nos cuesta luego es elegir el resto del repertorio. No solo depende de elegir canciones, hay que encajarlas para que el concierto tenga ritmo, desarrollo y cuente una historia. Tiene que tener una velocidad, puntos álgidos, momentos más tranquilos... Muchas veces hay canciones que nos gustaría tocar y que se quedan fuera porque no les encontramos cabida.

Al cabo de tanto tiempo, ¿habéis acabado cogiendo "manía" a alguna canción?

Nos pasa como oyentes, pero no como músicos. Da igual si es de los demás o es nuestro. Pero especialmente si acabamos de grabarlo, podemos estar meses sin escucharlo. Pero interpretarlo en directo no tiene nada que ver, eso ya es otra cosa. Subirte al escenario a tocar con otra gente en directo... Ahí es cuando hay magia, por eso no se parece nada a cuando escuchas un disco.

"Lo que estamos haciendo ahora en directo te vuela la cabeza, una edición limitada que no vamos a repetir nunca más"

Hablando del directo, ¿cómo está siendo reencontraros con el público ya sin restricciones?

Está siendo una celebración de la vida, una felicidad enorme. Tenemos que ser conscientes de la suerte que tenemos todos los que formamos parte de un concierto. Qué suerte tenemos de poder disfrutarlo y de estar todos vivos aquí disfrutando este "ritual".

¿Qué se puede esperar de vosotros quien vaya a veros el sábado en Alicante?

Pues está feo que yo lo diga, pero es que lo que estamos haciendo ahora te vuela la cabeza. No hemos hecho nada igual ni parecido nunca. Es un antes y un después, es otra historia. No estamos solos en el escenario, vamos con una orquesta de músicos impresionantes, así que es un sueño. Además, es una edición limitada de directo, porque no vamos a repetir esto nunca más. Nos gustan mucho las ediciones limitadas en todos los sentidos, y esto es un regalo para todos nosotros hasta el 24 de junio, en el Wanda Metropolitano. El que no vea estos shows, no podrá vivir nunca lo que está pasando.

