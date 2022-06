"Out of Time", la canción que los Rolling Stones estrenaron en Madrid

Los Rolling Stones brillaron en el Metropolitano con una noche de ‘rock and roll’ y estrenaron en Madrid la canción ‘Out of Time’

La canción ‘Out of Time’ se tocó en directo por primera vez después de salir en el disco de 1966 ‘Aftermath’

Los Rolling Stones iniciaron la gira ’Sixty’ en Madrid.

Los Rolling Stones dieron su primer concierto de la gira 'Sixty' en el estadio Metropolitano de Madrid y estrenaron en directo una canción del disco ‘Aftermath’ de 1996: ‘Out of Time’. El mítico grupo de rock and roll sorprendió al público con el inicio de gira por su 60 aniversario. Nadie se lo esperaba y los Rolling Stones estrenaron en directo en la noche madrileña la canción ‘Out of Time’.

Fue el propio Mick Jagger el que anunció en español que iban a tocar esa canción “in live”. ‘Out of Time’ es de la primera etapa de los Rolling Stones y tiene tres versiones, la de 'Aftermath' en Reino Unido en 1966, la segunda publicada en los Estados Unidos en el recopilatorio 'Flowers' y la tercera en 'Metamorphosis' en 1975.

Como una continuación del 'No filter tour' con el que rodaron a finales de 2021, sus Satánicas Majestades han decidido comenzar su gira 'Sixty' en España. No pisaban por aquí desde 2017, cuando el Estadio Olímpico de Barcelona acogió el exigente espectáculo. Esta vez, Madrid fue la elegida para la celebración de tal ritual y también del cumpleaños de Wood, que nació un 1 de junio de hace 75 años.

En el ecuador de la ceremonia, Jagger aprovechó para presentar a todos los músicos que le acompañan. También a Wood, que salió a la pasarela a disfrutar de un "happy birthday" cantado por casi 54.000 personas. Todo ello bajo una lluvia de confeti rojo. Después le tocó el turno a Richards que, recibido entre vítores y aplausos, se puso al frente de la banda para cantar 'Happy' y 'Slipping away'.

Así es la letra de ‘Out of Time’ de los Rolling Stones

‘You don't know what's going on

You've been away for far too long

You can't come back and think you are still mine

You're out of touch my baby

My poor discarded baby

I said, baby, baby, baby, you're out of time

Well, baby, baby, baby, you're out of time

I said, baby, baby, baby, you're out of time

You are left out, out of there without a doubt

'Cause baby, baby, baby, you're out of time

The girl who wants to run away

Discovers that she's hand her day

It's no good your thinking that you are still mine

You're out of touch my baby

My poor, unfaithful baby

I said, baby, baby, baby, you're out of time

Well, baby, baby, baby, you're out of time

I said, baby, baby, baby, you're out of time

Yes, you are left out, out of there without a doubt

'Cause baby, baby, baby, you're out of time

You don't know you were a clever girl (clever girl)

Giving up your social whirl (social whirl)

But you can't come back and be the first in line, oh no

You're obsolete, my baby

My poor old fashioned baby

I said, baby, baby, baby, you're out of time

Well, baby, baby, baby, you're out of time

I said, baby, baby, baby, you're out of time

Yes you are left out, out of there without a doubt

'Cause baby, baby, baby, you're out of time

Sing a song

Baby, baby, baby, you're out of time

I said, baby, baby, baby, you're out of time’

