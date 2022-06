Sidonie, así son los teloneros de los Rolling Stone en Madrid: conoce todo sobre ellos

El grupo de indie rock y rock psicodélico formado en Barcelona tocó en la previa del concierto de 'sus satánicas majestades' en el Estadio Metropolitano de Madrid

La banda Sidonie. / INSTAGRAM

"Mick Jagger acaba de decir 'Gracias Sidonie'. Esto es tocar el cielo del rock". Así de emocionados se mostraban los componentes de la banda Sidonie, encargados de ejercer de teloneros en el concierto que los Rolling Stones dieron en la noche de este miércoles en el Estadio Metropolitano de Madrid, sin duda uno de los momentos más grandes de la carrera de esta formación ya asentada en la música española.

Sidonie es un grupo de indie rock y rock psicodélico originario de Barcelona y fundado en 1997. Sus componentes son Marc Ros (1974, cantante, guitarra y bajo), Jesús Senra (1972, segundas voces, bajo, sitar, guitarras eléctrica y acústica) y Axel Pi (1974, batería, tablas y bongos). Aunque dieron sus primeros pasos cantando en inglés (así publicaron sus dos primeros discos) el resto de su discografía ha sido cantada únicamente en español.

Se dieron a conocer gracias a un concurso de jóvenes talentos de la ciudad de Hospitalet de Llobregat que ganaron y por el que firmaron un contrato con una pequeña discográfica independiente catalana llamada Bip Bip Records. Con ella lanzaron sus primeros trabajos como Dragonfly y Roja, aunque no fue hasta el lanzamiento del álbum homónimo Sidonie cuando les llegó la fama. De él salieron varias canciones que sirvieron como sintonía publicitaria (Sidonie Goes To Moog o Feelin' Down'01).

Contrato con Sony

Fue entonces cuando la compañía Sony Records puso su ojos en ellos y los contrató. Desde entonces han publicado varios discos: Shell Kids, Fascinado, Costa Azul y El Incendio.

Su disco El fluido García (2011) volvió a la psicodelia de sus inicios, y de la que se alejaron previamente en busca de sonidos más pop. Además, también han hecho colaboraciones con otros grupos como, por ejemplo, el grupo madrileño Pereza o los catalanes Sopa de Cabra y Love of Lesbian o los sevillanos Los del Río. En 2005 colaboraron en un disco de villancicos con Marc Parrot. También han participado en el disco homenaje a Antonio Vega con un tema a dúo con Anni B. Sweet.

Sierra y Canadá (2014). El peor grupo del mundo (2016), Lo Más Maravilloso (2018) y El Regreso de Abba (2020) son sus últimos trabajos. En 2018, celebraron los 20 años de su fundación con una gira sobre los escenarios de algunas de las primeras salas sobre las que actuaron.

