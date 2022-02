¿Qué es lo que le pasa a Enrique Bunbury en la garganta?

FERRAN SENDRA

2 Se lee en minutos Laura Estirado



Enrique Bunbury acaba de anunciar que se retira de los escenarios por problemas en su garganta. En un comunicado difundido en sus redes sociales da algunas pistas del inquietante mal que aqueja a sus cuerdas vocales desde hace algún tiempo, concretamente desde la gira Mutaciones de 2015-2016, que le ha costado "localizar y comprender" y que solo se manifiesta, al parecer, cuando "comienzan viajes y shows".

Pero, ¿qué le ocurre exactamente al exlíder de Héroes del Silencio, que le pasa factura al subirse a un escenario? Con el parón de las giras internacionales durante 2020 y 2021 por la pandemia, pensó que su afección "se había diluido". Pero la vuelta al ruedo con su último tour, con el que está celebrando sus 35 años de carrera, ha corroborado el peor de sus presagios. "Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme a un escenario. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y un deleite se ha convertido en una inmensa fuente de dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás si no estoy de gira".

¿Estrés, cansancio o qué?

El cantante, músico y compositor aragonés, de 54 años, creador de himnos como Entre dos tierras o Maldito duende con la banda zaragozana Héroes del Silencio (1984-1996) y de Lady Blue o El club de los imposibles en solitario, afirma en el mismo comunicado que su retirada solo es de los escenarios, pues seguirá con su arte: "Se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos".

En una entrevista concedida en diciembre del 2020 al portal Mariskal Rock, el músico internacional hablaba de los cuidados de su voz y confesaba que, cuando estaba de gira eran "muy estresantes los asuntos de nariz y de garganta". "Es estresante estar todo el día pensando: 'Tengo un poco de mocos' o 'Me pica la garganta, tengo que cantar esta noche'. Llega un momento en que, cuando no tienes que cantar todos los días delante del público, pues es un verdadero placer pasar por una afonía o por un día de tos. Incluso con disfrute de decir: 'Hoy puedo toser todo lo que me dé la gana'".

"Diferentes nombres y diagnósticos"

El artista, que lleva años instalado en California con su familia y su mujer, la fotógrafa y artista visual Jose Girl, no despeja en su nota, sin embargo, si el mal que aqueja a su garganta -y del que dice haber oído "diferentes nombres y diagnósticos"-, se debe simplemente al estrés, o a algún problema psicosomático o alguna rara enfermedad neurológica como la distonía que padece desde 2010 Jordi Roca, el hermano pastelero del Celler de Can Roca, la cual le ha le ha agarrotado el cuello y le ha dejado prácticamente sin voz.

