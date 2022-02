Qué hacer en Madrid esta semana: La Ribot, Año Pasolini, Bruno Munari, Festival Internacional de Arte Sacro...

’Sculture da viaggio’, de Bruno Munari. / Fondazione Jacqueline Vodoz e Bruno Danese

7 Se lee en minutos María Arranz



'A escala humana'

Afirma La Ribot –nombre artístico de María José Ribot– que esta exposición habla “de lo que las personas hacen con sus cuerpos, los objetos y el espacio”. Para una coreógrafa, bailarina y artista como ella, el cuerpo es, no cabe duda, el protagonista absoluto de su práctica. Por eso, el cuerpo y sus relaciones con otros cuerpos, con el espacio escénico o con el medio audiovisual son el centro de A escala humana, la retrospectiva que desde este mes le dedica la Sala Alcalá 31. En ella podemos ver obras que la artista ha realizado a lo largo de dos décadas, tanto en el ámbito coreográfico como en el plástico, así como objetos y textos que forman parte de su proceso creativo. Además, durante varias semanas y de la mano de los intérpretes de La Ribot Ensemble, en la sala tendrán lugar representaciones de algunas de las piezas más emblemáticas de su repertorio, así como LaBOLA, concebida especialmente para esta muestra.

Más información Cuándo: Del 19 de febrero al 3 de abril Dónde: Sala Alcalá 31 (Alcalá, 31) Precio: Gratuito Link: https://www.comunidad.madrid/actividades/2022/exposicion-ribot-escala-humana

Gran encuentro de los camaradas terrestres

El carnaval es el momento del año en el que nos convertimos en lo que queramos con el simple gesto de ponernos un disfraz y, este año, Matadero nos propone un reto: meternos en la piel de otras especies no humanas. Estas especies pueden ser animales o vegetales, pero también hongos, bacterias y microorganismos de todo tipo, ¡solo hay que echarle imaginación! La idea es crear disfraces sostenibles –para ello, el centro pone a disposición del público un manual de instrucciones creado tras un taller con estudiantes de diseño, guiado por la diseñadora de moda y arquitecta Raquel Buj– y unirnos al Gran encuentro de los camaradas terrestres que tendrá lugar el sábado en la Plaza Matadero. Una forma creativa y muy divertida de concienciar sobre la importancia de proteger la biodiversidad y de colaborar con las demás especies con las que compartimos el planeta.

Diseños de Raquel Buj (Buj studio). / Juan Borgognoni (Borgo studio)

Más información Cuándo: 26 de febrero a las 16:00 Dónde: Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8) Precio: Gratuito Link: https://www.mataderomadrid.org/programacion/gran-encuentro-de-los-camaradas-terrestres

Joan As Police Woman

A finales del pasado año, Joan Wasser, más conocida como Joan As Police Woman, publicaba The Solution Is Restless, un trabajo grabado junto a Dave Okumu (líder de la banda The Invisible) y al baterista y leyenda del afrobeat Tony Allen. Este disco, concebido durante la pandemia a partir de las sesiones de improvisación que la artista grabó en 2019 junto a Allen y Okumu, está lleno de sonidos jazz y psicodélicos, de letras enigmáticas y su título nos invita a huir de los dogmatismos y abrazar la idea de que, a menudo, no hay una única solución. Entre los temas más destacados hay uno dedicado a la intersección entre las matemáticas y la sensualidad (Geometry of you) y otro inspirado en Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda (Take Me to Your Leader). Su concierto en Madrid se enmarca dentro del ciclo EllESmusic de Houston Party, que se centra en visibilizar la brecha de género en el ámbito tecnológico.

Más información Cuándo: 26 de febrero a las 22:00 Dónde: Sala El Sol (Jardines, 3) Precio: 23 euros Link: https://houstonpartymusic.com/news/2121/joan-as-police-woman-publica-the-solution-is-restless-el-disco-que-la-traera-de-gira-en-febrero/

La PACA

Además de ser un nombre de señora, PACA también son las siglas del Festival Prácticas Artísticas Comunitarias Abiertas, una jornada llena de charlas, presentaciones y música, que gira en torno al papel del arte en nuestras sociedades y al valor que tienen los procesos de arte comunitario que se producen en los barrios. Su primera edición, que se celebrará mientras en la capital tiene lugar la feria ARCO, estará dedicada a explorar lo que está sucediendo en el barrio de Tetuán. Participarán proyectos como La Huerta de Tetuán, Memento, Toxic Lesbian o el movimiento Extinction Rebellion, conversarán agentes culturales como Jazmín Beirak, María Suárez Riera o Elsa Arnaiz y la música correrá a cargo de la orquesta comunitaria Acción por la Música, el Coro Soulful Voices y el grupo de swing comunitario Enredaswing. Para ponerle la guinda a la mañana, habrá comida popular y cañas.

Participarán proyectos como La Huerta de Tetuán, Toxic Lesbian o Memento (en la imagen). / ARCHIVO

Más información Cuándo: 26 febrero a las 11:00 Dónde: Nave María (Travesía de Bellver, 2) Precio: Gratuito con inscripción previa Link: ht tps://www.eventbrite.es/e/entradas-paca-22-264290288367

'Ceci n’est pas une foire'

VETA no es solo una de las galerías más grandes de la capital, sino también una de las más jóvenes. Abierta hace solo unos meses en una antigua fábrica de cocinas de Carabanchel por el galerista y comisario Fer Francés, esta semana nos acerca las propuestas de nueve creadores de distintas partes del mundo, que trabajan en disciplinas como la fotografía, la pintura y las artes plásticas. Entre los artistas más jóvenes que forman parte de esta exposición encontramos nombres como los de Atanda Quadri Adebayo –que nunca antes ha expuesto en España–, Kang Haoxian, Cristina Lama, Julio Galindo o Stillz –el misterioso fotógrafo y director creativo que ha retratado en sus Polaroids a figuras como Rosalía, Bad Bunny o Mike Tyson–. Entre los más veteranos, el español Santiago Ydáñez y la franco-libanesa Etel Adnan, fallecida hace solo unos meses a los 96 años y considerada una maestra de la abstracción sencilla.

'Flower Heart', de Kang Haoxian. / ARCHIVO

Más información Cuándo: A partir del 23 de febrero Dónde: VETA (Antoñita Jiménez, 37) Precio: Gratuito Link: https://www.instagram.com/vetagaleria/

Año Pasolini

En marzo de este año se cumplen cien años del nacimiento del cineasta, escritor y poeta Pier Paolo Pasolini, brutalmente asesinado en noviembre de 1975. El Istituto Italiano di Cultura di Madrid, el Círculo de Bellas Artes y las universidades Autónoma y Complutense se han unido para poner en marcha una iniciativa que, desde este mes y hasta final de año, rendirá homenaje al italiano a través de conferencias, exposiciones, conciertos, lecturas y adaptaciones teatrales de sus obras. Un club de lectura nos invitará a adentrarnos en los textos de Pasolini y de otros autores italianos, el congreso Archipiélago Pasolini analizará la vigencia que su obra sigue teniendo hoy en día y una retrospectiva nos traerá algunas de sus mejores películas. Nueve meses cargados de actividades para conocer mejor a una de las figuras intelectuales y artísticas más relevantes del siglo XX.

Más información Cuándo: Del 1 de marzo al 31 de diciembre Dónde: Diferentes sedes Precio: Varía en función de la actividad Link: https://pasolini2022madrid.com/

Festival Internacional de Arte Sacro

El Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid es uno de los más eclécticos de todo el año, ya que en su cartel encontramos propuestas que van desde el indie a la música antigua, pasando por el jazz, la electrónica o el flamenco. Entre los más de 40 espectáculos que forman parte de su programación este año destacan los estrenos de los últimos discos de los pianistas Marco Mezquida e Iván Melon Lewis, el tributo que Dorian Wood y Carmina Escobar rendirán a la cantante y compositora Lhasa de Sela, el debut de los actores y músicos chilenos Emilia y Pablo, la deconstrucción visual y musical que Raül Refree y Pedro Vian han hecho del Nosferatu de Murnau o la adaptación que Delfina Cheb ha hecho de la obra poética de Alejandra Pizarnik para conmemorar los 50 años de su muerte.

Más información Cuándo: Del 3 de marzo al 8 de abril Dónde: Diferentes sedes Precio: Varía en función de la actividad Link: http://www.madrid.org/fias/2022/index.html

Bruno Munari

Llega a Madrid la primera retrospectiva dedicada a Bruno Munari en España. La Fundación Juan March reúne la obra de este célebre artista, diseñador y pionero pedagogo italiano, que supo encontrar en el humor y en el juego los mejores aliados para crear y comunicar. En la muestra, que abarca desde sus primeros trabajos –más vinculados al ámbito del diseño gráfico– hasta sus experimentaciones de los años 90, se pueden ver pinturas, esculturas, dibujos, piezas de diseño gráfico e industrial, proyecciones, juegos de luz y, por supuesto, sus famosos libros infantiles que son un verdadero derroche de imaginación. También se incluye uno de sus laboratorios didácticos, en los que los más pequeños pueden aprender y desarrollar sus capacidades creativas a través del juego y el trabajo.

Más información Cuándo: Del 18 de febrero al 22 de mayo Dónde: Fundación Juan March (Castelló, 77) Precio: Gratuito Link: https://www.march.es/es/madrid/exposiciones/bruno-munari

