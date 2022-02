Crítica final de 'El libro de Boba Fett': cierre satisfactorio para una serie discutida

"Creo que Boba Fett se hizo tan popular por lo misterioso que era", cuenta Joe Johnston (el que fuera director artístico de El Imperio contraataca) en el minidocumental Bajo el casco: El legado de Boba Fett. "Al igual que Darth Vader, el casco era su cara. Me gustó que no le diéramos historia". Declaración atrevida en el contexto de una jugosa featurette que, en principio, debía servir para promocionar El libro de Boba Fett, serie dedicada (como hicieron antes series animadas, libros y cómics) a dar historia al otrora misterioso cazarrecompensas.

Witness the finale.



All episodes of #TheBookofBobaFett are now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/at11G9mQbX