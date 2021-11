'Venga Juan': la bajada a los infiernos de un político corrupto

Javier Cámara, como Juan Carrasco, en ’Venga Juan’ (HBO Max). / THE MEDIAPRO STUDIO

3 Se lee en minutos Inés Álvarez



El deleznable y patético Juan Carrasco, al que conocimos en las primeras tandas de la serie de TNT, Vota Juan y Vamos Juan (que acaba de recibir un Ondas), vuelve con sus desafortunadas andanzas en Venga Juan, aunque ahora lo hace en HBO Max, plataforma que ofrece los ocho capítulos, el domingo 28. En esta tercera temporada, más oscura, más negra, asistimos a la bajada a los infiernos de un Carrasco que en un principio vemos como insolentemente triunfador, pero a quien la vuelta de su pasado de alcalde corrupto en Logroño lleva a ingresar en prisión.

En las dos anteriores entregas, el personaje, al que tan magistralmente interpreta Javier Cámara, había sido alcalde de la capital riojana, ministro y había intentando montar su propio partido, y en esta tercera aparece viviendo a lo grande como directivo de una empresa de gas gracias a las famosas puertas giratorias de la política. Vive en una urbanización de lujo, conduce un cochazo y, lo que es más importante, ha logrado su gran sueño, su obsesión: se ha injertado 4.000 folículos de cabello en Turquía, con lo que su reluciente calva ya forma parte del pasado. “Uno se piensa que por ponerse 4.000 o 5.000 folículos la vida será maravillosa. Y solo te cambia un poco el físico. Pero para él es muy importante” explica Cámara.

Un ritmo de 'thriller'

No obstante, la felicidad no dura mucho en la casa de Juan, porque salen a la luz unos papeles en los que se le implica en un caso de corrupción municipal. Y es entonces cuando se da cuenta de algo que su egoísmo le había impedido ver: no tiene en quien apoyarse. Su mujer (Yaël Belicha) y su hija (Etsy Quesada, Soy una pringada) le han abandonado, y su fiel directora de comunicación, Macarena (María Pujalte), ha rehecho su vida. Con lo que pasará por un calvario en soledad, explicado con ritmo de thriller, de cuenta atrás. “Nos apetecía hacer llevar a nuestro héroe, que es patético, ridículo y deleznable, de la mano de un conflicto dramático de verdad. Dejarlo solo y que reflexione. SI es que puede reflexionar este hombre”, comenta el actor.

El guionista Diego San José (Ocho apellidos vascos, Superlópez), showrunner y creador de la serie original de HBO Max, producida por The Mediapro Studio, explica que esta no está hecha para machacar a los políticos, sino para reflexionar sobre ellos. “Cuando a un político le acusan de corrupción, nos preguntamos qué pasa con su entorno. Y le hemos tenido que dejar más solo que nunca. Pero ahí es donde funciona el drama y te permite empatizar con él”, dice. "Porque si todo le fuera bien, se convertiría en una persona desagradable”. Y eso es lo que hace salvar al personaje y quererlo: “Le coges cariño, pese a que lo que hace es atroz”, reconoce el guionista.

Una comedia dramática

Según San José , Venga Juan es “una comedia a su pesar”. “Quiere ser un drama, pero es todo tan chapucero, tan torpe, tan cutre, que aunque no quieras, acaba siendo comedia”, dice. Pero una comedia seria, a la que le han quitado chistes y gags para ahondar en el dolor del protagonista. “Renunciar a algunos chistes para que todo parezca más realista, y haya momentos de dolor, hace que cuando haya risas, estas sean mejores”, asegura. Y eso funciona gracias a Javier Cámara: “Es uno de esos actores que lo mismo te hace reír y en la siguiente secuencia te hace llorar. Se le puede tomar muy en serio haciendo drama. Y eso lo hemos ido potenciando”, cuenta.

En el excelente reparto, repiten también Adam Jezierski, el empleado fiel; Joaquín Climent, como el implacable Vallejo, y Cristóbal Suárez, que da vida al carismático Recalde. A ellos se les han unido Manolo Solo (Tarde para la ira), Ramón Barea (La boda de Rosa) y Eduardo Blanco (El hijo de la novia). Al equipo de San José se han incorporado Diego Soto y Pilar Palomero. Asimismo, como ya hizo en Vamos Juan - ficción que comparte su premio Ondas a la mejor serie de comedia con Maricón perdido, ambas de TNT-, Cámara vuelve a hacer de director en un episodio cápsula: ese en el que Juan Carrasco, en su huida desesperada de la cárcel, pide asilo político en la Embajada de Argentina. “En Vamos Juan se empeñaron que dirigiera un capítulo y me lo pasé muy bien. Y he repetido. Ha sido una lección que no la pago en ninguna escuela”, asegura el actor.

