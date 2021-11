Así es 'La fama', la nueva canción de Rosalía junto a The Weeknd

Rosalía y The Weeknd estrenan ’La fama’. / INSTAGRAM | @ROSALIA.VT

Rosalía ha publicado este jueves La fama, su nuevo sencillo junto al artista canadiense The Weeknd, y avance de su próximo disco. En esta bachata, la cantante reflexiona sobre lo seductora y encantadora que puede parecer la fama, que sin embargo también es "superficial" y lo ha hecho inspirándose en las letras de Rubén Blades, Patti Smith y los temas de Aventura.

La publicación del sencillo en castellano, "una historia de romance con la fama", también ha venido acompañada por un vídeo y es el primer avance del nuevo álbum de Rosalía, Motomami, que verá la luz en 2022.

Letra de 'La fama'

Lo que pasó a ti te lo cuento, no creas que no dolió / O que me lo invento, así es que se dio / Yo tenía mi bebé, era algo bien especial.

Pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal / Miles de canciones en mi mente, y él me lo notaba / Y él tanta’ vece’ que me lo decía y yo como si nada.

Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad / Es demasia’o traicionera, y como ella viene, se te va / Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré / Si quiere’ duerme con ella, pero nunca la vayas a casar.

Lo que pasó me ha dejado en vela / Ya no puedo ni pensar / La sangre le hierve.

Siempre quiere más/ Puñalaítas da su ambición / En el techo afilada, es lo peor.

Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad / Es demasia’o traicionera, y como ella viene, se me va / Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré / Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casa.

No hay manera / De que esta obsesión se me fuera / Se me fuera, ya desaparezca / Yo aún no he aprendío’ la manera (Ah-ah-ah) / No hay manera que desaparezca (Uh-uh-uh).

Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad / Es demasia’o traicionera, y como ella viene, se te va (Uh) / Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré / Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.

