Receta del cóctel inspirado en 'Sexo en Nueva York' creado por uno de los mejores bares del mundo

Hay bebidas que están irremediablemente ligadas a películas y series... James Bond es fan del Vodka Martini mientras que Don Draper de 'Mad Men' no bebe otra cosa que no sea un 'Old Fashioned'. Pero si hay una serie que puso de moda la coctelería a finales de los 90 de una forma que nadie podía prever esa es 'Sexo en Nueva York'. Carrie Bradshaw y sus amigas sentían pasión por el bebercio de combinados, especialmente por el Cosmopolitan, que se convirtió en un superventas después de su aparición en la serie.

Las chicas de 'Sexo en Nueva York' regresaron en 2021 con 'And just like that...', una secuela de la serie original que se puede ver en HBO Max. En los diferentes capítulos, las chicas vuelven a recorrer algunos de los lugares más icónicos de la Gran Manzana. Entre ellos, el café Dante West Village, el hermano pequeño del mítico Dante NYC de Greenwich Village, abierto en 1915 y que, tras cambiar de manos en 2015, fue considerado el mejor bar del mundo por la lista 50Best en 2019. Esta alianza de iconos llevó a Linden Pride, actual dueño de Dante, a crear una versión del más conocido cóctel de 'Sexo en Nueva York': el 'Cosmotini'. Los cócteles de Dante se pueden probar hasta el 27 de febrero en el Hotel Vincci Capitol de la Gran Vía madrileña, donde este legendario bar neoyorquino se ha instalado por unos días dentro de la programación de la nueva edición de Seagram's Hotel. Para abrir boca, aquí va la receta del 'Cosmotini'.

Ingredientes

30 ml de ginebra

30 ml de vermut Noilly Prat

7 ml de licor de naranja Combier Triple Sec

7 ml de vino rosado

7 ml de sirope de frambuesas

Arándanos

Para el sirope de frambuesas:

200 g de frambuesas

600 g de azúcar

400 ml de agua

20 ml de ácido cítrico

Elaboración

Preparar primero el sirope de frambuesa calentando los ingredientes en un cazo a temperatura baja durante 10 minutos. Retirar del fuego y dejar enfriar. Remover y reservar.

Mezclar todos los ingredientes en un vaso alto con hielo con una cucharilla de bar y verter a continuación en un vaso tipo 'Nick & Nora'. Decorar con un trozo redondo de piel de naranja del tamaño de una moneda. Servir.

"Que nuestro bar Dante West Village apareciera en el regreso de una serie de televisión tan clásica, pionera en contar historias de empoderamiento femenino, fue un gran honor", explica Linden Pride, director de Dante. Actualmente, en las dos sucursales de Dante puede encontrarse una carta completa de variaciones del Cosmopolitan llamada 'Cosmo Collection': "Carrie Bradshaw es una figura icónica -aunque sea ficticia- de la ciudad de Nueva York y fue una gran inspiración para elaborar este menú de bebidas, que lanzamos el verano pasado para celebrar la reapertura después de los cierres por el Covid-19", comenta Pride. Auténtico espíritu neoyorquino.

