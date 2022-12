¿Te comerías la 'burger' azul diseñada por Rauw Alejandro, el novio de Rosalía?

El músico urbano diseña una hamburguesa inspirada en su último disco 'Saturno'

Nunca la gastronomía y la cultura pop habían estado tan unidas. Si en décadas anteriores apenas podemos rescatar la incursión de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis en la restauración con su Planet Hollywood, de un tiempo a esta parte las conexiones son cada vez más frecuentes. Y cada vez más llamativas.

Artistas de éxito masivo como Aitana o Sebastián Yatra han lanzando sus menús para McDonald's mientras que el colombiano Maluma anunció hace unos meses la apertura de su restaurante Dembow, que distribuirá comida en cuatro países de Sudamérica. Un paso más allá ha ido la omnipresente Rosalía, que tiene un sándwich creado en colaboración con Dabiz Muñoz inspirado en su tema 'Chichen teriyaki', que puede pedirse a través del delivery GoXO del chef madrileño. La música y los fogones nunca estuvieron tan cerca.

Ahora, la actual pareja de Rosalía, el puertorriqueño Rauw Alejandro parece haberse decidido a seguir los pasos de su amada. Este músico urbano ha creado una hamburguesa llamada 'Saturno Burger' para The Fitzgerald Burger Company, que cuenta con 19 locales en Madrid, Comunidad Valenciana y Albacete.

Para seguir la línea retrofuturista de su último disco -también llamado 'Saturno'- Rauw Alejandro ha decidido presentarla en un pan azul y con una versión de la salsa secreta Fitz de este restaurante, pero de un color verde (gracias, colorante) que volvería loco a cualquier contador Geiger. En el interior, más convencional, nos encontramos carne de vaca, bacon crujiente, queso cheddar, pepinillos y cebolla morada. El menú se completa con patatas fritas con sal negra. El envase plateado contribuye a crear una imagen de O.C.N.I. (objeto comestible no identificado). Un bocado que no dudamos que resultará irresistible para los más de 30 millones de seguidores que el artista tiene en redes sociales, auténtico público objetivo de este lanzamiento.

En esta época de tendencias gastronómicas en las que cada vez tiene más peso lo llamativo visualmente que resulte el producto, esta hamburguesa 'saturniana' encaja perfectamente. No hay que olvidar que en La Gran Familia Mediterránea, el delivery creado por el chef Dani García, hay menús pergeñados por 'youtubers' en los que nos encontramos desde llamativos helados 'de unicornio' hasta una hamburguesa con salsa de color morado cortesía del creador de contenidos Vegetta.

De todas las mencionadas anteriormente, en la propuesta en la que detectamos una mayor ambición gastronómica es en el sándwich 'chichen teriyaki' del dueto Dabiz Muñoz/Rosalía, donde coexisten muchas señas de identidad del chef de DiverXO. Adaptadas a lo que es una oferta para ser entregada a domicilio, claro está. En este caso, la receta es la de un sándwich de pollo braseado, que se acompaña de queso, una salsa teriyaki casera -en la que se combinan distintos ingredientes para lograr un potente 'umami'- y dos elementos que no pueden faltar entre los favoritos del ‘foodie’ actual: mayonesa trufada en cantidades industriales y pan ‘brioche’.

En el caso de la hamburguesa de Rauw Alejandro, pensamos que el golpe de efecto está más en los aspectos puramente decorativos -ese pan azul y esa salsa verde- ya que, aparte de esto, no existirían demasiadas diferencias con una hamburguesa normal. El invento podrá probarse durante un periodo de tiempo limitado: del 15 de diciembre al 28 de febrero. Estará disponible en los locales de The Fitgerald Burger Company y también en la fórmula de servicio a domicilio. El precio es de 15 euros: no demasiado caro, pero tampoco demasiado barato teniendo en cuenta de que se trata de una sencilla hamburguesa y considerado que por 16,50 (tan solo un euro y medio más) tenemos a nuestra disposición el sándwich de Rosalía. Una buena ocasión para comparar. De los dos, ¿quién tendrá mejor mano para la cocina?