Hamburguesa en roscón de Reyes, la inocentada que se hizo realidad en Madrid

Juancho's BBQ y Madreamiga crean La Roscona, una broma creada para el Día de los Inocentes que ahora se pone a la venta

La Roscona, hamburguesa en pan de roscón de Reyes.

Javier Sánchez



Hay una popular canción infantil que pregunta a los niños si les gusta la pizza (sí, claro) y las palomitas (sí, también). Pero cuando les pregunta si les gusta la pizza de palomitas responden con un "¡no, qué asco!" que demuestra que no siempre dos comidas que molan por separado combinan bien. Esa canción se nos vino a la cabeza cuando nos enteramos que Juancho's BBQ, restaurante madrileño ganador del premio a la mejor hamburguesa de España en 2019, lanzaba La Roscona, una nueva propuesta que cambia el pan por... roscón de Reyes. Empezaron anunciándola en redes el 28 de diciembre como una inocentada pero, ante la expectación creada, decidieron hacerla realidad y ponerla a la venta el 4 de enero. Eso sí en edición limitada: solo 50 unidades disponibles a través de Uber Eats y en su local del Mercado de Chamberí.

220 gramos de carne de vacuno, queso Cheddar fundido y panceta ibérica macerada en Coca-Cola, un poco de salsa barbacoa... la receta es la de su célebre hamburguesa Bacon Juancheeseburger pero cambiando el pan 'brioche' por un mini roscón de Reyes elaborado para la ocasión por el obrador madrileño Madreamiga. "Nos gustaba la idea de que se notara que la carne realmente va dentro de un roscón pequeñito, por eso pedimos a Madreamiga que lo hicieran con agujero y todo...", explica Juanma Díaz-Pinés López, CMO de Juancho's BBQ. Para probarla, acudimos a por ella al Mercado de Chamberí y no somos los únicos. A nuestro lado, una pareja también pide dos unidades. Fuera, varios 'riders' esperan por otras cuantas. Parece que el invento ha generado expectación. "Todo indica que con 50 unidades nos vamos a quedar cortos, así que es más que probable que el fin de semana que viene hagamos otras 300, que, esta vez sí, estarán disponibles en todos nuestros locales", cuenta Díaz-Pinés. Un buen soplo para los interesados en probarla.

La Roscona, una colaboración entre Juancho's BBQ y Madreamiga. / Javier Sánchez

Volviendo a la canción infantil que sentencia aquello de "no mezcles dos cosas que te gustan por separado porque puede que juntas no funcionen" nos disponemos a hincarle el diente a La Roscona. Sorprendentemente, no notamos una gran diferencia respecto a otras hamburguesas en pan dulce -de 'brioche', básicamente- que hemos probado en los últimos tiempos. Al fin y al cabo, el azúcar y la hamburguesa siempre se han llevado más o menos bien: es tradicional tomarla con refresco de cola y los toques dulzones del ketchup o la salsa barbacoa van de cine con el ligero ahumado de la carne y del bacon.

La alianza entre la carne -de mucha calidad- y el roscón de Madreamiga -uno de los mejores de la ciudad- funciona de cine. Ayuda mucho que la masa del roscón no sea nada 'mazacote', sino ligera y esponjosa. En el mordisco no nos chirría ni siquiera la naranja confitada. Lo único que no acaba de funcionar, en nuestra opinión, es el azúcar que se empeña en pringarnos los dedos. Al final, nos parece más operativo quitarle la tapa de arriba y comer la hamburguesa como si de una tosta se tratara. La tapa de roscón de abajo sujeta los 220 gramos de carne, el bacon y el queso sin ningún problema. Al final, lo que queda de la otra mitad del mini roscón nos lo comemos casi de postre, rebañando los restos de salsa barbacoa que quedan por el plato...

En resumen, La Roscona es mucho más que una broma: es una colaboración entre dos marcas líderes (cada una en lo suyo) que han creado un bocado con recorrido. ¿Ayudará a desestacionalizar el consumo de roscón de Reyes? Quién sabe... De momento ya se ha hecho su hueco como una de esas ideas que a priori parecen un disparate... hasta que las pruebas.

