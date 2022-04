El español que alimenta a las estrellas de Hollywood: “A Woody Allen le encanta desayunar pan con tomate y jamón”

La empresa Rafael Catering lleva casi 70 años sirviendo menús en algunas de las mayores producciones de la historia, desde ‘Lawrence de Arabia’ hasta ‘The Crown’

Rafael García junto al actor Terence Hill en el rodaje de la película ’March or Died’.

¿Qué tienen en común Ben Hur y Arya Stark de ‘Juego de Tronos’? Ambos son héroes, cada uno a su manera, de historias épicas rodadas con más de medio siglo de diferencia. Pero también es posible que Charlton Heston y Maisie Williams, intérpretes de los personajes, hayan catado los mismos gazpachos, ensaladas y hasta platos de cuchara mientras les daban vida. El responsable del menú de estos (y del de centenares de rodajes míticos) tiene sabor español: Rafael Catering lleva desde 1954 encargándose de alimentar a algunas de las más grandes estrellas de Hollywood en países como España, Italia, Marruecos o incluso Finlandia. Rafael García Velasco, de 73 años, recuerda cómo nació una de las empresas españolas que ha estado más cerca de las estrellas de Hollywood desde hace décadas. “La creó mi padre, Eduardo García Hermoso, y hemos estado presentes en los rodajes de películas como '55 días en Pekín’, ‘Espartaco’, ‘Indiana Jones y la última cruzada’, ‘El laberinto del fauno'…”, explica.

La historia de Rafael Catering arranca en el restaurante Trocadero de la Gran Vía madrileña regentado por el padre de Rafael, Eduardo García, en los años 50. “A él acudían muchos clientes del mundo de la farándula. Uno de ellos, Luis Roberts Tames, vinculado al mundo de la producción cinematográfica y con muchos contactos en Inglaterra y Reino Unido, fue el que le comentó a mi padre que estaba buscando a alguien que diera de comer en rodajes que iban a comenzar a hacerse en España y que como en Trocadero se comía tan bien… Eso sí, le pidió, como iba un poco justo de dinero, comer y cenar gratis hasta que arrancara la primera película. Pasaron cuatro meses y cuando mi padre ya estaba con la mosca detrás de la oreja, empieza a rodarse ‘El caballero negro’ en Aranjuez con Alan Ladd como protagonista. Era el año 1954”, cuenta Rafael.

Rafael Catering lleva desde el año 1954 ofreciendo sus servicios en rodajes de Hollywood. / Rafael Catering

Un camión alquilado y potaje de garbanzos

Para cubrir ese primer rodaje, Eduardo García alquila un camión Skoda y se desplaza hasta el rodaje con una oferta imbatible: “Potaje de garbanzos, patatas con bacalao, tortillas…Iba con unas cocinas de carbón a preparar la comida in situ. Ese fue el primer rodaje de muchos”, explica Rafael. La lista de películas legendarias que sigue es espectacular: ‘Espartaco’ de Stanley Kubrick (1960) -esta rodada en Italia-, ‘El fabuloso mundo del circo’ (1964) protagonizada por John Wayne, Patton (1970), que logró 7 premios Oscar… En ese momento Rafael Catering aún no existe: la empresa se llama Internacional móvil restaurante: “Es la época en la que comienzan a rodarse muchas películas en España y en el sur de Europa y mi padre se convierte en la referencia”.

Rafael García decide seguir los pasos familiares y comienza a trabajar en el mundo del catering en otra película que acabará convirtiéndose en leyenda, ‘Robin y Marian’, que se rueda en Navarra en 1972. “Ahí conozco a Sean Connery, con el que llegaré luego a coincidir varias veces más, incluyendo varios rodajes de películas de James Bond. Connery era una persona de trato muy agradable. También lo era su pareja en aquella película, Audrey Hepburn, que era una auténtica estrella, con todas las de la ley. En aquella primera experiencia me acompañaron mi mujer y mi hijo David, que tenía 3 años. En las pausas del rodaje, a Hepburn le encantaba jugar con él”, recuerda emocionado Rafael.

Rafael García ha dado de comer a estrellas como Sean Connery o Clint Eastwood. / Rafael Catering

“A Clint Eastwood le gusta ser uno más y comer con el resto del equipo"

Otra de las grandes estrellas con la que tanto Rafael ha coincidido más de una vez es Clint Eastwood. “Mi padre ya había coincidido con él en la época de los spaghetti-western de los 60, pero yo no lo conozco hasta que no rueda ‘El francotirador’ en 2014 en Marruecos. En cuanto le dije que era el hijo de Eduardo reaccionó enseguida con amabilidad y mucho cariño. Es una persona muy amable y muy sencilla. No quería que le sirviéramos aparte, él mismo cogía su bandeja y venía a por su comida al buffet. Por cierto, le encanta desayunar salmón a la plancha con brócoli”. Un nombre indiscutible de la historia de Hollywood, Steven Spielberg, también recurrió a los servicios de Rafael Catering durante el rodaje en España de ‘Indiana Jones y la última cruzada’ (1989). “Se trajo a toda su familia y siempre cenaba en el hotel lo que teníamos en el menú cada día. Prefería llevarse una carne con guarnición, unas verduras o una crema antes que salir a un restaurante. Supongo que al ser una persona tan conocida se sentía más cómodo disfrutando en el anonimato de su habitación”.

No siempre las estrellas ponen las cosas tan fáciles. “En el rodaje en Marruecos de ‘Ishtar' (1987) -uno de los grandes fracasos de taquilla de la historia-, Warren Beatty quería desayunar verduras a las 7 y media de la mañana pero las quería ‘al dente’. Nos costó varias intentonas dar con el punto exacto”, rememora Rafael. En ‘Ishtar’, aparte de los caprichos de Beatty, también tuvieron que lidiar con más problemas. “Dejamos montadas las carpas donde dábamos el servicio y desaparecieron durante la noche. El guarda que custodiaba el campamento nos aseguró que aparecerían a los pocos días y así fue pero menudo susto nos llevamos”. Del calor del norte de África al frío del norte de Europa. En el rodaje de ‘Gorki Park’ (1983) en Finlandia y Suecia, trabajaron bregando con temperaturas que se movían entre los 15 y los 20 grados menos cero. “Por el frío, decidimos no vaciar las tuberías de gas de las cocinas de los camiones hasta que un miembro del equipo local nos advirtió de que podrían haber llegado a romperse. Fue un momento complicado”, reconoce Rafael.

El equipo de rodaje de 'Indiana Jones y la última cruzada', durante una de las comidas. / Rafael Catering

Otro de los mitos de Hollywood con los que Rafael Catering ha trabajado es Woody Allen. “Hemos hecho con él ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008) y ‘Rifkin’s festival’ (2020). Darle de comer es sencillo: para desayunar le encanta tomar una tostada de pan con tomate y con jamón ibérico. Eso sí, durante el rodaje de ‘Vicky Cristina Barcelona’ cambiaba muy a menudo el plan de rodaje y todos nos teníamos que trasladar de repente a otro lugar de Barcelona”.

Un rodaje en plena caída del muro de Berlín

“He vivido esta profesión con una ilusión enorme, poniendo toda la carne en el asador”, sentencia Rafael, que explica que uno de los recuerdos más bonitos que guarda es el haber podido vivir de cerca momentos históricos. “Nos contrataron para dar las comidas en el ‘remake’ de ‘Resplandor en la oscuridad’ (1992). El rodaje coincidió en Berlín con la caída del muro. Estábamos alojados en la parte oeste de la ciudad y recuerdo ver a muchas personas yendo a recoger trozos del muro como souvenir. Los protagonistas eran Michael Douglas y Melanie Griffith, que le daba el pecho entre toma y toma a su hija Dakota (Johnson). ¡Quién se iba a imaginar que ese bebé acabaría siendo también una gran estrella de cine!”.

Aunque la trayectoria de Rafael Catering no anda escasa de superproducciones -desde ‘Cleopatra o ‘La caída del imperio romano, a mediados de los 60, hasta series recientes como las potentes ‘Juego de Tronos’ o ‘The Crown’- la película más grande en la que esta empresa española ha estado metida ha sido ‘Exodus: Dioses y Reyes’ de Ridley Scott (2014). “Se rodó en las islas Canarias y ahí hemos llegado a dar hasta 1.800 comidas en un día. ¡Solo el departamento de efectos especiales estaba formado por 60 personas! Es curioso que, pese a lo gigantesco de la producción, fue una película que pasó bastante desapercibida”.

Con el tiempo, la oferta gastronómica de Rafael Catering también ha ido modificándose. “Poco a poco fuimos introduciendo recetas de todas partes del mundo. Ahora, cuando trabajamos en rodajes anglosajones, ofrecemos desayunos a bases de huevos, alubias, ‘smoothies’… Mantenemos también un picoteo de mini sándwiches, crudités de verduras, 'hummus', guacamole… también hemos multiplicado el número de opciones saludables para adecuarnos a la demanda actual”. La personalización de opciones llega hasta el punto de hacer trajes a medida según el cliente. “Acabamos de terminar una producción de Bollywood en España y hemos contratado a un chef indio para darles el servicio que necesitaban”

Aunque Rafael sigue estando presente en los ‘sets’ de rodaje, reconoce que, debido a su edad, su implicación ya no es la misma. “Hemos crecido, ahora tenemos oficinas en Canarias, Valencia Reino Unido… He tenido la suerte de trabajar con grandes estrellas internacionales y también con los más grandes de nuestro cine, desde Pedro Almodóvar a Alejandro Amenábar…”. Lo que sí reconoce es que no es nada mitómano. “Podría tener tres o cuatro habitaciones llenas de fotos con grandes estrellas, recuerdos… pero nunca he me he sentido cómodo dando la lata a nadie”, confiesa. Lo suyo ha sido (y es) dar de comer a los mitos de la pantalla.

Noticias relacionadas