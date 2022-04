La serie sobre la cocinera Julia Child llega a HBO: así se prepara su legendario 'boeuf bourguignon'

Así se elabora el mítico plato de carne al vino tinto de la primera chef mediática de la historia

La actriz Sarah Lancashire, en el papel de la cocinera Julia Child en la serie ’Julia’ de HBO Max.

Javier Sánchez



En tiempos en los que no había 200 plataformas para ver programas de cocina o redes sociales para colgar recetas, ella se convirtió en la chef más famosa del mundo. La norteamericana Julia Child (1912-2004) tomó contacto en París con la tradición de la cocina francesa y, durante décadas, fue la encargada de transmitir al público norteamericano el recetario galo en todo su esplendor a través de libros y de programas de televisión. HBO estrena la serie 'Julia' basada en su vida y aprovechamos para recordar una de sus recetas más celebradas: 'boeuf bourguignon', un guiso de carne al vino tinto icónico e irresistible y que también da título al tercer episodio. La receta está sacada de su libro 'Mastering the art of French Cooking', disponible para todo el mundo en esa biblioteca virtual infinita que es archive.org. ¡A cocinar y a disfrutar!

Ingredientes (para 6 personas)

170 g de panceta

Una cucharada de aceite de oliva

1,5 kg de carne de ternera para guisar cortada en trocitos de 5 cm (con o sin hueso)

Una zanahoria en rodajas

Una cebolla en rodajas

Una cucharadita de sal

Un pellizco de pimienta

2 cucharadas de harina

3 vasos de un vino tinto joven, pero con cuerpo

Tres cuartos de litro de caldo de carne

Una cucharada de pasta de tomate o de salsa de tomate espesa

Dos dientes de ajo machacados

Media cucharadita de tomillo

Una hoja de laurel

Una docena y media de cebolletas blancas pequeñas

400 g de champiñones frescos cortados en cuartos

50 g de mantequilla

Una cucharadita de azúcar

Perejil

'Boeuf bourguignon' es la receta más conocida de la cocinera Julia Child. / Pixabay

Elaboración

Glasear las cebolletas poniéndolas en una olla con un cuarto de litro de agua, 30 gramos de mantequilla y una cucharadita de azúcar. Cocinar a fuego lento durante una media hora hasta que el agua se haya evaporado. Reservar.

Saltear los champiñones en una sartén con 20 gramos de mantequilla hasta que se hayan dorado. Reservar.

Retirar la corteza de la panceta. Cortar la panceta en tiras de unos 3 centímetros. Cocinar a fuego lento la corteza y las tiras durante 10 minutos en 1 litro de agua. Escurrir y secar. Desechar la corteza de la panceta y reservar las tiras.

Precalentar el horno a 220 grados.

Saltear las tiras de panceta en una cazuela grande apta para horno con una cucharada de aceite a fuego lento durante 2 o 3 minutos hasta que se doren ligeramente. Escurrir de grasa y retirar a un plato.

En la misma cazuela, saltear la carne de ternera hasta que esté bien dorada por todos los lados. Sacar y reservar. En la misma cazuela, dorar la zanahoria y la cebolla troceadas. Retirar el exceso de grasa.

Añadir de nuevo la carne y la panceta a la cazuela y rectificar de sal y pimienta. Espolvorear la harina y remover para que la carne se mezcle con ella. Colocar la cazuela sin tapar en la posición media del horno durante 4 minutos. Sacar la cazuela, remover de nuevo los ingredientes y meter de nuevo en el horno durante 4 minutos más. Esto hará que la harina se dore y cree una ligera costra sobre la carne. Sacar la cazuela del horno y bajar la temperatura a 160 grados.

Agregar el vino y el caldo, la pasta de tomate, el ajo, el tomillo y el laurel. Calentar en el fuego hasta que rompa a hervir. A continuación, es el momento de cubrir la cazuela y meterla en la parte inferior del horno a fuego lento -unos 160 grados- durante unas 3 horas. Comprobar el punto de la carne: estará lista si un tenedor la atraviesa fácilmente.

Sacar la cazuela del horno y separar la salsa de las verduras, la carne y la panceta.

Desgrasar la salsa: recalentar en una sartén y retirar la grasa a medida que aparezca. Si ha quedado demasiado líquida, hervir rápidamente para concentrarla. Si ha quedado demasiado espesa, añadir un poco más de caldo de carne.

En la cazuela en la que vayamos a servir el plato, poner todos los ingredientes cocinados en el horno (la carne, la panceta y las verduras). Añadir las cebollas glaseadas y los champiñones reservados. Cubrir con la salsa y servir inmediatamente. Decorar con perejil picado.

