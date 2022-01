Antonio Muñoz, nuevo alcalde de Sevilla

2 Se lee en minutos EFE



Antonio Muñoz, proclamado este lunes nuevo alcalde de Sevilla con los votos del PSOE, ha asegurado que se va a "dejar la piel" en esta nueva tarea y que su objetivo es "relanzar" la ciudad con la gestión y la reivindicación de recursos como claves de su proyecto.

Antonio Muñoz (La Rinconada, Sevilla, 1959), que se ha marcado el centenario de la Exposición Iberoamericana del 29 como horizonte temporal para completar la transformación de la ciudad, ha tendido la mano a la oposición y ha dicho que espera contar con la "complicidad" del Gobierno andaluz y del Ejecutivo central.

Ha garantizado la continuidad en la gestión del gobierno municipal que presidió durante algo más de seis años Juan Espadas, quien renunció a la alcaldía el pasado 20 de diciembre para centrarse en su labor como secretario general del PSOE andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta, aunque ha dicho ser consciente de que hay que darle un "apretón" a la gestión porque "nunca todo es perfecto".

"Hoy, cuando venía andando al Ayuntamiento, he vuelto a sentir la suerte que tengo porque venía acompañado de mi pareja, Fernando, y por vivir en esta ciudad, por haber encontrado mi lugar en el mundo", ha confesado con emoción el hasta ahora concejal de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura.

Prioridades

En su discurso de investidura, ha marcado cuatro prioridades para lo que resta de mandato municipal pero con una proyección hasta el 2029: una ciudad que funcione y que haya completado la mejora de sus servicios públicos, que haya transformado los barrios desfavorecidos, que haya ejecutado las infraestructuras e inversiones de movilidad proyectadas y que la innovación y el emprendimiento tengan un peso específico en su modelo económico.

Al Gobierno y a la Junta les ha reclamado también los grandes proyectos de infraestructuras pendientes: "Llevamos demasiado tiempo hablando de proyectos, y muy poco de realidades. Ya está bien", ha espetado.

Por otra parte, ha hecho una firme defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a la diversidad sexual: "No podemos consentir ni el más mínimo indicio de machismo, de desigualdad o de trato discriminatorio por razón de sexo. Les puedo asegurar que a mí no me va a temblar la voz a la hora de proclamar que quiero hacer de Sevilla una ciudad feminista, inclusiva y referente del respeto a la diversidad", ha sentenciado.

Aunque ha proclamado que Sevilla "mira al futuro", el nuevo alcalde de la ciudad ha asegurado que las tradiciones están "blindadas".

