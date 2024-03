Última hora sobre el paradero de Kate Middleton, en directo: sigue aquí todas las actualizaciones

'Kate Gate': los 20 retoques de la foto de Kate Middleton y los últimos detalles de quién y cómo lo hizo

Tras múltiples especulaciones por el estado de salud de Kate Middleton por no aparecer en público desde que fue intervenida a principios de enero por una cirugía abdominal (de la que no han trascendido más detalles), y tras la publicación de su primera foto o 'prueba de vida' en la que aparecía con gafas de sol, en un coche conducido por su madre, y de la que también se ha dicho que podría estar manipulada, pues el Audi parece tener 5 ruedas y la duquesa no tiene su característico lunar en la cara, sobre la comisura derecha), la princesa de Gales colgó una fotografía con sus tres hijos con motivo del Día de la Madre, el pasado domingo.

