Sánchez avisa a los socios: es de "sentido común" que se "respete" la letra de la reforma laboral

El Gobierno no está dispuesto a voltear la reforma laboral, a deshacer lo tejido con los agentes sociales, por mucho que protesten los socios de legislatura. El presidente se aferra a un acuerdo trabado con empresarios y sindicatos, que confiere "estabilidad" y "confianza" al país, y entiende que es de "sentido común" que el Congreso lo valide tal cual, que "respete" el consenso alcanzado con ellos.

Pedro Sánchez reiteró una y otra vez esa expresión, el "sentido común", en su comparecencia de balance de fin de año. Era la idea que quería dejar meridianamente clara a sus aliados parlamentarios, la idea que estuvo presente en todas las respuestas que giraron en torno a la reforma del mercado de trabajo que ayer martes aprobó el Consejo de Ministros y que aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Tampoco fue pródigo en mensajes en otras materias. Sobre Catalunya, enfrió la convocatoria de una próxima reunión de la mesa de diálogo, ya que lo "urgente" es la lucha contra la pandemia. Sobre la transparencia de la Casa del Rey, volvió a defender la "ejemplaridad" de Felipe VI. Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya la ve "altamente improbable" por la actitud de "bloqueo" del PP.

El PNV quiere que la reforma laboral recoja la prelación de los convenios autonómicos, mientras que ERC y Bildu consideran que el texto se ha escorado hacia la patronal y no defiende lo suficiente a los trabajadores. En un mes, el decreto ley será sometido a votación en el Congreso para su refrendo o su rechazo. Sánchez, sin mentar a sus socios parlamentarios, respondió en todo momento que es "de sentido común" que, "respetando el ámbito de competencias" de la Cámara baja, el poder legislativo "valide un acuerdo que no se producía desde hace más de diez años". "Es más razonable aprobar una reforma laboral que cuenta con el apoyo de los agentes sociales a una que no cuente con él", argumentó, citando el artículo 7 de la Constitución que reconoce el papel de patronal y centrales sindicales en la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Cuando los periodistas le preguntaron si no se tocará "una coma", como reclaman los empresarios, o si se tramitará el decreto como proyecto de ley, como desean los grupos (ello permitiría introducir enmiendas en el articulado), Sánchez insistió en que "es de sentido común" que el Congreso "respete el acuerdo de los agentes sociales". "En eso está el Gobierno y eso vamos a pedir a las Cortes Generales", rubricó. Es decir, no descartó de plano que pueda haber cambios —la negociación con los grupos no ha arrancado y sería temerario para él hacer una afirmación taxativa—, pero sí dejó claro que no está dispuesto a que se desdibuje el grueso del acuerdo.

El Ejecutivo, en fin, tiene escasísimo margen de maniobra. El presidente no lanzó mensajes concretos a derecha o izquierda (Ciudadanos sí se muestra menos reticente, pero sus votos por sí solos no son suficientes), porque interpreta que es el conjunto de la Cámara el que debe dar su plácet a las reformas "inclusivas y con vocación de perdurar" que su Gobierno está tejiendo de la mano de los agentes sociales. Porque la reforma es "equilibrada", "trasciende las ideologías" y debería "representar a todas las formaciones políticas". En ese punto, se mostró "convencido" de que la iniciativa será "compartida por la mayoría de grupos". "Cuestión distinta es lo que están en el no por el no", despachó, aludiendo implícitamente al PP, que ha anticipado su rotundo rechazo porque deshace en parte la legislación de Mariano Rajoy de 2012.

Es más, el jefe del Ejecutivo, como hiciera la víspera en el Congreso, puso el acento en los 13 acuerdos alcanzados con patronos y sindicatos. Estos han dado, dijo, un "formidable ejemplo", tanto de "empatía", porque se han puesto "en los zapatos de su interlocutor", como de "responsabilidad" y compromiso con su país y con aquellos a quienes representan, dando respuesta a sus "demandas e incertidumbre". Sánchez les puso como "ejemplo" para las fuerzas políticas. Su "buen desempeño" debe ser imitado por los partidos: la búsqueda de acuerdos, la expresión de la discrepancia "basada en el respeto al adversario y en la buena educación". Para Sánchez, el diálogo y el consenso son los que han traído "confianza y estabilidad" a España. Estabilidad, continuó, que demanda y necesita el país después de años "muy convulsos". Ahí fue cuando reivindicó la "estabilidad política" que representa su Ejecutivo, que se sustancia en los Presupuestos que ayer vieron la luz verde definitiva en el Congreso, los segundos de su mandato, y en la vocación de que se vuelva a las legislaturas de cuatro años. "Garantizo su cumplimiento", afirmó, en otra aseveración más de que su intención es llegar hasta 2023 y no adelantar las generales.

