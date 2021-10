Detectan en Cataluña la variante delta plus, más contagiosa que las anteriores

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, confirma cinco casos diagnosticados

De momento la presencia de la nueva cepa se considera "anecdótica", pero se espera que aumente el número de positivos

Un sanitario prepara un test de antígenos en Can Milà en una imagen tomada el pasado mes de mayo. / EUROPA PRESS/Kike Rincón

La variante delta plus del Covid-19, considerada más contagiosa, ya ha llegado a Cataluña. Así lo ha confirmado el 'conseller' de Salud, Josep Maria Argimon, en una comparecencia pública en la que ha pedido "máxima prudencia" a los ciudadanos. Por el momento se ha registrado cinco casos.

Según ha asegurado el propio Argimon, los casos de esta nueva variante del coronavirus delta plus aparecida en el Reino Unido "son anecdóticos" aunque ha añadido que la cifra de positivos empezará a crecer pronto: "Esta tarde me dirán alguno más, seguro", ha indicado desde la presentación del proyecto del campus de Salud de la Región de Girona.

Las declaraciones del conseller contradicen la información facilitada este mismo viernes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que indicó que no se había detectado la variante delta plus del coronavirus (AY.4.2) en España, a pesar de haber sido confirmada ya en los contagios de varios países europeos. "Por ahora no hemos notado ninguna cuestión a resaltar sobre esa variante", dijo la ministra después de explicar que se hace un seguimiento de secuenciación genómica en todas las comunidades, coordinado con el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III.

Según los expertos, "AY.4.2", una "descendiente" de la variante delta del coronavirus, podría ser entre un 10 y 15% más transmisible que ésta, la cual ya es el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2 y podría ser responsable ahora de casi el 10% de casos de Covid-19 en el Reino Unido.

La incidencia sigue subiendo en Cataluña

Cataluña ha superado el millón de casos confirmados de coronavirus acumulados desde el principio de la pandemia y ha sumado cuatro nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, al tiempo que empeoran por sexto día consecutivo los indicadores epidémicos.

Según los datos de incidencia actualizados este sábado por el Departamento de Salud de la Generalitat que recoge Efe, el número de casos de Covid-19 acumulados en Cataluña desde el comienzo de la pandemia es de 1.000.468, tras haber sido confirmados 661 en las últimas 24 horas.

El riesgo de rebrote, índice que mide el potencial de crecimiento de la epidemia, aumenta dos puntos y se sitúa en 51 y también aumenta la velocidad de transmisión (Rt), en este caso cinco centésimas, y se sitúa en 1,16, lo que quiere decir que cada 100 infectados contagian a una media de 116 personas

El número de fallecidos desde el comienzo de la pandemia se acerca ya a 24.000, concretamente 23.991, con cuatro nuevas víctimas en las últimas 24 horas.

El número de pacientes ingresados en los hospitales catalanes con coronavirus es de 339, ocho menos que la víspera, de los que 87 se encuentran en la UVI, la misma cifra que el viernes, 57 de ellos con ventilación invasiva.

