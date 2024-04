Esto es lo que han subido los precios en los supermercados en los últimos tres años

Precio del aceite de oliva en los supermercados. / Jordi Otix





Los precios de los supermercados se han elevado de media un 38% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023, frente a poco más del 6% que lo hicieron los salarios en ese mismo periodo, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tras analizar la evolución de 122 productos de alimentación y droguería de gran consumo en siete grandes cadenas.

En concreto, el estudio recoge más de 55.000 precios en los súper 'online' de Alcampo, Carrefour, Condis, Dia, El Corte Inglés, Eroski y Mercadona en 10 ciudades: Barcelona, Gijón, La Coruña, Madrid, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El informe muestra que no todas las cadenas de distribución incrementaron sus precios en la misma medida. Así, las principales subidas se observan en Carrefour (45%) y Alcampo (43%), seguidas por Mercadona (38%), El Corte Inglés (37%), Eroski (34%), Condis (33%) y Dia (32%). De Lidl y Aldi no se recogieron precios al no tener tienda online.

Entre los alimentos, las mayores subidas se advierten en el aceite de oliva suave (225%), el azúcar blanco (91%), el zumo de naranja (81%), los huevos (67%), el arroz redondo (66%) y las zanahorias (65%). también son significativas en otros productos como el yogur natural (58%), las rodajas de salmón (56%), los macarrones (55%), la barra de helado (55%) y la leche entera (53%).

Mientras que las menores subidas se dieron entre las frutas y verduras, pero, aun así, superaron el 20% de media.

El informe revela que la mayor parte del incremento en los precios, al menos en los productos frescos, tiene lugar en origen, en los productores, aunque precisa que esto no tiene por qué implicar que tengan mayores beneficios, pues han soportado significativos aumentos de costes en los fertilizantes y los combustibles. Pero hay excepciones: alimentos como las manzanas y los plátanos han experimentado mayores subidas en los propios supermercados.

De esta forma, OCU ha exigido que se mantenga el IVA reducido más allá del junio y que se amplie a la carne y el pescado, ya que el 50% de las familias tienen dificultades para adquirirlos, según una encuesta de la organización.

Del mismo modo, considera "imprescindible" aumentar de forma sustancial el cheque de 200 euros para familias con ingresos de menos de 27.000 euros, así como el número de beneficiarios, aumentando el límite de ingresos.