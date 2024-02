Hipoteca joven: qué es y cómo beneficiarse de ellas

Archivo - Piso, pisos, vivienda, viviendas, casa, casas, alquiler, compra, hipoteca, hipotecas, euribor, construcción, grúa, grúas / EUROPA PRESS - Archivo

Eres joven con menos de 35 años y tienes ahorros, pero no suficientes para comprar una casa. El precio de adquisición de la vivienda subió un 5,1% en el último año, con especial énfasis en ciudades grandes como Madrid y Barcelona, y no todos tienen a su alcance la oportunidad para tener su propio hogar. Pero no te desanimes porque hay solución: existen hipotecas creadas para jóvenes. Aquí te contamos qué características tienen, qué ventajas ofrecen los bancos por ellas respecto a las tradicionales y cómo conseguir una de ellas.

Qué son las hipotecas jóvenes

Antes de todo, es necesario diferenciar entre una hipoteca joven y otra de cualquier tipo. Una hipoteca joven está adaptado a las circunstancias de las personas con menos de 35 años que quieras comprar su primera vivienda. Por lo general tienen dos factores especiales. Uno de ellos es el porcentaje de financiación. Como los jóvenes no suelen tener el 30% del valor de la vivienda que exigen los bancos para acceder al préstamo hipotecario, muchas entidades permiten financiar hasta un 90 o un 95% del precio del inmueble. En algunos casos, si negocias bien, podrás alcanzar el 100%.

El segundo es el plazo de devolución. Normalmente, las entidades bancarias esperan que el titular de la hipoteca alcance los 70 años antes de que el préstamo quede cancelado. En base a esto, cuando más joven, mayor podrá ser el plazo de devolución y más baja será tu cuota mensual.

Qué tipos hay de hipotecas jóvenes

Las hipotecas para jóvenes pueden ser de tres tipos. Son los siguientes:

Hipotecas exclusivas para jóvenes . Algunos bancos han creado préstamos hipotecarios con el nombre comercial de "hipoteca joven" y ofrecen un plazo de devolución más largo junto a una financiación superior al 80% del precio del inmueble. Aun así, es recomendable echar un vistazo a otras ofertas que no estén catalogadas como "joven" con las mismas o mejores condiciones

Con ayuda pública . Desde febrero de 2024, el Gobierno avala hipotecas de jóvenes de hasta 35 años para que los bancos te den una financiación de hasta el 100%. En el ámbito autonómico, existe un programa conocido como Mi Primera Vivienda en la Comunidad de Madrid al que pueden aplicar los jóvenes de hasta 40 años y obtener una financiación de hasta el 100%. Para ello, deberás optar por las hipotecas de Imagin (la marca online de CaixaBank), Banco Santander, ING, Ibercaja, ABANCA o Unicaja. Y en otras regiones, como Cataluña o Comunidad Valenciana, se permite pagar un ITP (el impuesto más alto al adquirir una casa) reducido

Hipotecas normales. Tal y como decíamos antes, los bancos ofrecen sus productos y siempre hay que negociar con ellos para conseguir las mejores condiciones. Por tu edad, intenta alargar el plazo de devolución y pedir una financiación por encima del 80%

Cómo conseguir una hipoteca joven

