Cómo conseguir una hipoteca al 100% de financiación con un banco

Con esta modalidad de préstamo hipotecario, el interesado solo deberá cubrir los gastos.

Comprar una casa hoy en día se ha vuelto muy difícil, especialmente si la vivienda se localiza en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde el metro cuadrado asciende a 18,3 euros. Si a este reto mayúsculo le añadimos la escasez de ahorros y que una hipoteca conlleva un 10% de gastos y la entrada inicial del 20%, la situación es aún más compleja. Sin embargo, no todo está perdido. Existen algunas alternativas para personas que tienen muy complicado reunir la cantidad de dinero mínima para conseguir el hogar de sus sueños. Tanto los bancos como el Gobierno han lanzado soluciones para obtener una hipoteca sin entrada al 100% de financiación. Aquí te explicamos qué son y cómo acceder a ellas.

Qué son las hipotecas al 100%

Las hipotecas al 100%, o hipotecas sin entrada, ofrecen la posibilidad a los beneficiarios de financiar la totalidad de la adquisición de una vivienda. Se distinguen de una hipoteca convencional porque en la variedad tradicional debes contribuir con tus propios ahorros para cubrir el 20% del valor de la propiedad que los bancos te prestan, y, además, añadir un 10% correspondiente a los gastos de compraventas. En cambio, una hipoteca al 100% te permite solo ocuparte de la última parte, de los gastos, de ahí que también se las conozca como "hipotecas sin ahorros".

Es importante recalcar que aunque se las denomine como hipotecas sin entrada, sí deberás aportar el 10% correspondiente a los gastos asociados. Si bien es cierto que existen hipotecas al 100% de financiación más gastos, es prácticamente imposible conseguirlas. De manera oficial, ningún banco ofrece un préstamo de este tipo, pero sí existe la posibilidad si se avala la operación con otra vivienda. Eso sí, con muchas negociaciones de por medio para convencer al banco.

Cómo conseguir una hipoteca al 100%

Siempre que tengas un perfil solvente, tendrás la opción de conseguir una hipoteca al 100% de financiación. Pero no será nada fácil conseguirla. Deberás demostrar al banco que cuentan con un trabajo estable, buenos ingresos, antigüedad laboral y no tener muchos créditos pendientes de pago. La entidad bancaria también tendrá en cuenta que la cuota de la hipoteca no suponga una cifra superior al 35% de tus ingresos. ¿Cumples estos requisitos? Sigue estos trucos de HelpMyCash para hacerte con una hipoteca sin entrada: