El Caribe impulsa a la promotora Clerhp en bolsa

Representación gráfica de Larimar, ‘smart city’ de Clerhp en la República Dominicana. / ‘activos

La promotora murciana Clerhp fue la compañía más rentable del BME Growth, la bolsa de las pymes, en 2023 con una revalorización del 74,72%. En diciembre, llegó a sus máximos históricos al conquistar los cinco euros por acción cuando presentó su plan de negocio hasta 2026. Clerhp debutó en este mercado en 2016 a un precio de 1,27 euros y en 2022 logró un ascenso del 77,21%. "2023 ha sido el mejor año de nuestra historia desde que fundamos la empresa en 2011. El ejercicio ha supuesto dar por cerrada la pandemia, la reestructuración de la deuda bancaria por debajo de dos veces el ebitda y la consolidación de Larimar, nuestra smart city en la República Dominicana", comenta Juan Andrés Romero, consejero delegado de Clerhp.

Larimar es un proyecto urbanístico ubicado en el acantilado Farallón de Verón (Punta Cana), situado a 100 metros sobre el nivel del mar, que supondrá para Clerhp 10 años de venta y 12 de construcción con el objetivo de levantar 22.000 viviendas para unas 55.000 personas, seis hoteles, centros comerciales, un campo de golf con 18 hoyos, oficinas, una universidad y hasta un hospital. A pesar de tener la playa al lado, también se ha planificado una playa artificial y varias piscinas que formarán un malecón de más de tres kilómetros de longitud. La smart city caribeña cuenta con apartamentos desde 90.000 dólares (unos 83.500 euros) y también villas de lujo junto al campo de golf por 750.000 dólares (696.000 euros). Clerhp contempla el uso de tecnología puntera como la inteligencia artificial, el big data, la internet de las cosas e inmuebles sostenibles y eficientes a nivel energético.

En 2023, la cifra de ventas de apartamentos de Larimar alcanzó los 59,7 millones, de los que 12 millones ya se han cobrado íntegros. Algunos de sus hitos conocidos son el acuerdo de comercialización con la inmobiliaria Century21. La compañía indonesia Archipelago gestionará los centros comerciales y la hotelera estadounidense Sonesta ya se ha comprometido a gestionar dos establecimientos. La ciudad vacacional está proyectada en 10 fases para poder acompasar la oferta con la demanda, con un beneficio de 300 millones de euros por fase. "Nuestro mix de cliente está muy diversificado, hay fondos de inversión y clientes particulares de Estados Unidos, pero también dominicanos que viven fuera del país, españoles, chilenos, colombianos...", subraya el CEO. La promotora murciana también prevé que entre sus 22.000 viviendas haya compradores que quieran destinar su propiedad al alquiler vacacional. Espera retornos anuales del 10% y ofrece una gestión integral de la vivienda a los compradores que busquen rentabilizar su inversión, con la tranquilidad de que la empresa se encarga de todos los trámites y del mantenimiento del inmueble.

Transformación del negocio

Clerhp nació especializada en ingeniería de estructuras, pero la construcción de Larimar durante los próximos 12 años supone una transformación de su modelo de negocio: ahora son una promotora con integración vertical de construcción, arquitectura e ingeniería. "Esto nos permite márgenes mucho más grandes. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar para constructoras donde todo se negocia céntimo a céntimo", explica Romero.

Sus ingresos a cierre del tercer trimestre -todavía no ha presentado los anuales- llegan a los 11,5 millones, el 12,96% más respecto al año anterior, y el ebitda alcanza los 4,3 millones, el 37% más que en el mismo periodo del 2022. Su hoja de ruta hasta 2026 es muy ambiciosa: prevé multiplicar por 17 sus ingresos hasta los 303 millones y por 11 el ebitda en los próximos tres años hasta los 89,3 millones. Del total de su volumen de negocio actual, el 80% ya llega de la República Dominicana y el 20% de Paraguay. "Cumplimos nuestras obligaciones fiscales en España, pero ahora mismo el negocio nacional solo presta servicios a esos dos países", remarca.

A por el mercado continuo

Noticias relacionadas

Desde Clerhp reconocen que su debut en el mercado continuo está cerca tras ocho años en el BME Growth donde su acción acumula una revalorización del 250%. "No te voy a negar que es algo de lo que se habla porque hay cuestiones que te afectan y no son propiamente de la empresa ni del sector. BME Growth, además, no es un mercado muy eficiente porque tiende a sobrevalorar e infravalorar la acción, tiene poco volumen y es un mercado estrecho con un escaso número de compradores y vendedores. Cuando llegamos a los máximos históricos había mucha demanda y nuestras subidas siempre han ido de la mano de muchos compradores", asegura Romero.

El consejero delegado de la empresa, sin embargo, también ve riesgos a la cotización entre las compañías más grandes de España. "Los costes son mucho más grandes y además nuestro proyecto no es cortoplacista. Larimar es para 10 años, es un proyecto nuevo, que se podría replicar pero que no es fácil de llevar a cabo por la competencia ni por nosotros mismos en el futuro".