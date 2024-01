Así son las multas que puede ponerte Hacienda si superas estos límites en Bizum

Una mujer utiliza la aplicación de Bizum en su teléfono móvil. / Europa Press

Bizum es la plataforma líder a la hora de traspasar dinero entre amigos y familiares, debido a su efectividad y sencillez. A Hacienda no se le escapa nada y Bizum no es una excepción. De esta manera, la Agencia Tributaria ha decidido intervenir para comprobar que no se comete ningún delito o fraude, y ha establecido una serie de límites en las transferencias. De lo contrario, podríamos recibir una multa.

Bizum también tiene límites

La aplicación de transferencias de dinero también tiene límites en sus movimientos, siendo la mínima cantidad transferible de 50 céntimos y la máxima de 1.000 euros. A su vez, existe un límite mensual de 5.000 euros.

Límite de dinero que puedes traspasar en Bizum sin alertar a Hacienda

Los bancos están obligados a comunicar cualquier movimiento sospechoso de sus clientes a la Agencia Tributaria. En el caso de Bizum, si a lo largo de todo el año realizamos unas transferencias valoradas en más de 10.000 euros, tendremos que rendir cuentas con el organismo tributario en la Declaración de la Renta. Si no declaramos los movimientos, nos enfrentaremos a una serie de sanciones.

Posibles multas de Hacienda

Si no se declaran las transferencias superiores a 10.000 euros, las multas pueden ir desde los 600 euros hasta el 50% de la cantidad enviada. Por supuesto, el origen del dinero debe estar justificado, o la sanción podría pasar a los 60.000 euros, en los casos más leves, o hasta los 150.000 euros en los casos más graves.