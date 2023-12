Nueva norma de Hacienda: a partir de esta cantidad tendrás que declarar tu Bizum

Bizum se puede usar en el extranjero, pero hay una serie de requisitos a tener en cuenta

Hace mucho que dejamos atrás el pago en efectivo, hasta el punto de que muchas personas no aceptan que se les devuelvan las deudas en efectivo. Esto es parte del efecto Bizum, que, aunque no lo ha conseguido del todo, está muy cerca de sustituir a los medios tradicionales de pago. No obstante, su uso cuenta también con alguna que otra limitación en cuanto al envío y recibo de dinero. De ahí, la nueva limitación de la Agencia Tributaria respecto a las transacciones y conceptos en esta aplicación.

Límites de Bizum

Los límites en las transacciones de Bizum existen para garantizar la seguridad de los usuarios, tal y como explica la misma página web. Por eso dichas limitaciones están impuestas por la misma aplicación, pero cada entidad bancaria puede marcar las suyas propias. Eso sí, es importante que tengas en cuenta que las condiciones impuestas para el intercambio de dinero entre los particulares no son las mismas que con comercios o con ONGs.

Cuáles son las limitaciones actuales en la aplicación

Para empezar, no existe una limitación en cuanto al número de operaciones que un cliente pueda realizar, aunque sí que existe un límite en cuanto al importe de las mismas. En un día tan solo podrás hacer movimientos con valor total de 2000 euros y en un mes un máximo de 5000 euros.

Cada usuario podrá recibir un máximo de 60 operaciones, siendo el límite los 2000 euros en un día. También se establecen un mínimo y un máximo para cada envío de dinero: 0,50 euros por lo más bajo y 1000 euros por lo más alto.

Nuevos límites a la hora de pagar por Bizum

Bizum va a comenzar a cancelar pagos con conceptos inapropiados o ilegales, por lo que ya no se podrán hacer bromas a los colegas, como era típico hasta ahora. Más allá de eso, existe un límite a partir del cual tendrás que declarar el dinero traspasado en Bizum a Hacienda. Si superas los 10.000 euros en Bizum, tendrás que declararlo ante la Agencia Tributaria en la Declaración de la Renta el año que viene.