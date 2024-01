Estos son los cambios en pensiones y alquiler que entran en vigor con el nuevo año

Archivo - Pisos, piso, casa, casas, edificio, vivienda, viviendas, construcción, se compra, se vende, venta, alquiler, hipoteca, hipotecas / EUROPA PRESS - Archivo

El año recién estrenado llega de la mano de novedades en las normativas y medidas económicas que afectan al grueso de la población. Hay cambios en las pensiones, las cuotas de los autónomos, los tributos, peajes y los alquileres. La subida del Salario Mínimo Interprofesional todavía no está definida, aunque sí garantizada. Aumentan, por otra parte, las tarifas de servicios y los suministros básicos.

Cuotas de autónomos

Las cuotas de los autónomos sufren este año modificaciones que tienen la intención de hacerlas más progresivas. Constan de 15 tramos que pueden cambiar cada dos meses, con un total de seis cambios al año, y que dependen de los rendimientos netos del autónomo. Es decir, que el que más cotiza también paga más. La cuota mínima de autónomos se reduce así cinco euros, y la máxima aumenta 30. Los autónomos con menos ingresos pagarán 225 euros y los que más ganan tendrán que abonar 530 euros al mes.

Esta medida seguirá esta línea, de forma que en 2025 las cuotas oscilarán desde los 220 euros hasta los 590. Como novedad, todas las personas que hayan sido dadas de alta en 2023 como autónomas, con independencia del tiempo que lo hayan estado, tendrán que hacer la declaración de la Renta. Antes solo estaban obligadas las personas que hubieran obtenido más de 1.000 euros de rendimiento neto con su negocio.

Suben las pensiones

Las pensiones se revalorizan en 2024 en función del IPC, con una consecuente subida del 3,8% en las contributivas y un 6,9% de las mínimas contributivas. Para las personas viudas con cargas familiares, el incremento es aún mayor: asciende al 14,1%, pasando de los 905,9 euros actuales a los 1.033,6 mensuales. Las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se incrementan un 6,9%. La pensión media de jubilación, que está en 1380 euros, aumenta de esta forma en 734 euros al año -52 euros al mes-, y la pensión media del sistema aumenta en 638 euros al año, lo que supone 46 euros más al mes. El objetivo es que la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo alcance al menos en 2027 los 16.500 euros anuales (1.178,5 euros al mes por catorce pagas), un 22% más que ahora.

La revalorización anual también afectará a las bases máximas y al complemento de la brecha de género en función del IPC. En el caso de las primeras, al IPC se le sumará una cantidad fija de 1,2 puntos cada año entre 2024 y 2050. Es decir, para 2024 la base máxima de cotización subirá en torno a un 5%, lo que la situaría en unos 4.720 euros mensuales. Al tiempo que aumenta la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2024 con el IPC (desde 2025 lo hará con el IPC más un 0,115% adicional). De este modo, con la revalorización del 3,8% del IPC, la pensión máxima se situará en 2024 en 3.175,5 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.059,2 euros de este año.

Más sueldo a los funcionarios

En octubre de 2022 se firmó el Acuerdo Marco que garantizaba subidas en los salarios de funcionarios y empleados públicos para 2022, 2023 y 2024. Ya aumentaron en 2022 un 3,5%, un 3% en 2023. Este año lo harán un 2% fijo más una variable del 0,5% ligada al IPC armonizado. Solo se aplicará si la suma del IPC entre 2022 y 2024 supera la subida fija del sueldo acumulada en esos años. La subida, que de momento está congelada, se aplicará con efectos retroactivos desde enero.

Límite a las subidas de los alquileres

La actualización anual de la renta de los alquileres de viviendas no podrá superar el 3% este año. Si el casero es un gran tenedor –es decir, una persona física o jurídica que dispone de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial- no hay excepción. Pero si no lo es, el alquiler podrá superar el aumento del 3% solo en caso de que haya acuerdo por ambas partes.

Mientras este límite a los alquileres está vigente, desde el 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) se dedicará a fijar un índice de referencia para la futura actualización anual de los contratos de alquiler. Es una de las principales consecuencias de la Ley de Vivienda.

El SMI, a la espera

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúa en 2024 en los 1.080 euros al mes por catorce pagas, y queda a la espera de la subida que decida aplicar el Gobierno. Este aumento nace de las negociaciones con patronales y sindicatos y, sea cual sea el incremento, se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

La cifra de incremento que baraja el Ministerio de Trabajo es del 4%, lo que elevaría esta referencia a los 1.123 euros mensuales. Ese 4% está a medio camino de la propuesta patronal (3%) y sindical (5%).

Peajes más caros

El Gobierno ha actualizado el precio de los peajes de cara a este nuevo año. De esta forma, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha autorizado un incremento de entre un 5% y un 6,65%, vigente desde el 1 de enero, en función de las condiciones específicas de cada concesión.

La revisión de tarifas de 2024 ha supuesto un alza del 6,65% para la AP-46 y AP-7 Alicante-Cartagena; del 6,55% para la AP-9; del 5,12% para la AP-68; del 5,07% para la AP-6, AP-51, AP-61, AP-53, AP-71 y AP-7 Málaga-Guadiaro, y del 5% para la AP-66.

Suben las tarifas de telecos y suministros

El año arranca con subidas en los precios de las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones. Movistar o Vodafone cobrarán a sus clientes unos 4,3 euros más de media, según denuncia la Organización de Consumidores (OCU). Por el momento parece que los operadores 'low cost' como Finetwork, Lowi, Simyo, O2, Jazztel o Digi se desmarcan de esta estrategia y no han comunicado subidas de precios.

La factura de la luz se verá afectada por la retirada gradual de las rebajas impositivas a la electricidad. Y es que su IVA pasa del 5% al 10%. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) -actualmente suspendido- tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio, y el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) -ahora en el 0,5% frente al 5,1%- quedará fijado en el 2,5% en el primer trimestre del año y pasará al 3,8%.

Noticias relacionadas

En el caso de los suministros de gas natural, el IVA se situará en el 10% durante los primeros tres meses de 2024, mientras que se mantendrá en ese mismo nivel para los combustibles de biomasa durante seis meses. Los suministros de calor seguirán esa misma pauta. También se prorroga el límite al crecimiento de la tarifa regulada de gas (TUR) por encima del 15%, la existencia de la TUR específica para las comunidades de vecinos y el precio máximo de la bombona de butano de 19,55 euros.

Transporte público subvencionado

Por último, todo el transporte quedará total o parcialmente subvencionado a raíz de las ayudas aprobadas por el Gobierno para hacer gratuitos los transportes de competencia estatal y para financiar parte de los descuentos autonómicos y locales. Así, serán gratuitos los trenes de Cercanías y Media distancia para los usuarios habituales, y también los descuentos del 50% en el transporte de competencia autonómica. Seguirá habiendo billetes gratis para los viajeros de autobuses cuya competencia recae en el Estado.