Los grandes operadores suben sus tarifas mientras que los 'low cost' mantienen precios

Unos usuarios de telefonía consultan sus teléfonos. / ROBIN WORRALL en Unsplash.

Los grandes operadores, como Movistar o Vodafone, incrementan el precio de sus tarifas en este 2024, según han anunciados las propias compañías. Esta subida de costes no implica mejoras en las prestaciones o en la calidad del servicio pero cobrarán a sus clientes unos 4,3 euros más de media, según denuncia la Organización de Consumidores (OCU). Por el momento parece que los operadores 'low cost' (como Finetwork, Lowi, Simyo, O2, Jazztel o Digi) del mercado se desmarcan de esta estrategia y no han comunicado subidas de precios, algunas incluso anunciado rebajas con motivo del Black Friday. Orange tampoco ha trasladado a sus clientes información sobre la subida de precios en sus servicios, pero hay que tener en cuenta que la francesa se desmarcó en 2023 de sus dos grandes competidores, no subió sus tarifas a inicio de año, pero lo hizo en marzo, dos meses después de que se hicieran efectivos los nuevos precios de las otras dos grandes. MásMóvil tampoco ha anunciado actualizaciones de precios.

Desde el 1 de enero los clientes de Vodafone verán incrementada su factura entre 0,70 y 4,30 euros más, en función de la tarifa que tengan contratada. Las tarifas sociales serán las únicas que no subirán. Las líneas móviles, como la tarifa móvil yu (llamadas ilimitadas y 50 GB) se incrementará 20 céntimos. El plan más completo, con gigas y llamadas ilimitadas, se encarece 1,60 euros y pasará a costar 37,20 euros mensuales. El plan Vodafone One Ilimitable será el que más se encarecerá, su precio se incrementa 4,30 euros y pasará a costar 101,50 euros. La operadora señala que la elevada inlación, así como el aumento de costes de la energía, los servicios u otros proveedores ha impacto en su negocio. La compañía también apunta a las grandes inversiones que tendrán que llevar a cabo para impulsar el despliegue del 5G.

Movistar también se apunta a las subidas de precio que tampoco van asociadas a mejoras en el servicio o nuevos productos. Desde el próximo 15 de enero los clientes de Movistar pagarán dos euros más por las tarifas de solo fibra o solo móvil. La tarifa más económica de móvil pasará a costar 16,95 euros mensuales, que incluye 8 gigas y llamadas ilimitadas. La tarifa más completa de móvil, con gigas y llamadas ilimitadas, pasa a costar 43,95 euros, frente a los 41,95 euros. Los planes solo de fibra se incrementarán dos euros, la tarifa más barata, la de 300 Mbps en 31,90 euros mensuales, y la más cara, de 1Gbps, costará 45,90 euros.

Cambios en las tarifas de las plataformas de streaming

Respecto a los servicios de streaming de las plataformas para visualizar series, películas y documentales, el panorama del incremento de costes es variado. Las más conocidas no han anunciado grandes subidas de precios en 2024, pero sí que han modificado en los últimos meses de 2023 sus planes de cara al nuevo año.

Movistar Plus, el servicio de streaming de Movistar, también aumenta el precio para sus usuarios, que pasarán de pagar 11 euros a 12 en 2024. La plataforma pionera del streaming, Netflix, no cambiará sus precios de cara a al próximo año, aunque sí que eliminó el pasado mes de octubre su plan básico sin anuncios. Las tarifas que se pueden contratar desde ese cambio y que se mantienen para el nuevo año son:

Plan básico con anuncios (5,49 euros al mes)

Plan estándar sin anuncios (12,99 euros al mes)

Plan Premium (17,99 euros al mes)

La plataforma Disney Plus se adelantó en noviembre y ya realizó una subida de sus tarifas, por lo que no se espera que en 2024 realice modificaciones. Así quedan los planes para 2024:

Estándar con anuncios (5,99 euros al mes)

Estándar sin anuncios (8,99 euros al mes)

Prémium (11,99 euros al mes)

Plan anual estándar (89,90 euros al mes)

Plan anual prémium (119,90 euros al mes)

Noticias relacionadas

HBO Max tampoco ha anunciado nuevos incrementos de precios. La plataforma ya los subió en junio de 2023 y sus suscripción mensual pasó de 8,99 a 9,99 euros al mes. Tampoco está previsto que Apple TV incremento sus precios, puesto que ya los subió en 2023 y su coste mensual es ya de 9,99 euros. Por su parte, la española Filmin se desmarca de las grandes plataformas y mantendrá su suscripción mensual en 7,99 euros en 2024. En el caso de Amazon Prime, se han anunciado planes para incluir publicidad en la plataforma a partir de 2024 y señaló que habría que pagar más para evitar anuncios, aunque no ha concretado sobre los precios de las tarifas.

Para los amantes del deporte, la subida que ha anunciado la plataforma de streaming DAZN en 2024 es una de las más agresivas. La plataforma retransmite en streaming competiciones de fútbol para LaLiga y la Premier League inglesa, también fútbol femenino y competiciones como la Fórmula 1 y MotoGP. Desde el próximo 26 de enero las tarifas de suscripción anuales en formato esencial (que incluyen todos los contenidos menos la liga de fútbol española) se actualizan y pasará a costar 239,99 euros desde los 149,99 euros que costaba hasta ahora; esta suscripción mensual pasa de 19,99 a 29,99 euros. En el caso de los paquetes que incluyen todos los contenidos (incluyendo los cinco partidos de LaLiga en 35 de las 38 jornadas) el coste pasa de 299,99 euros a 349,99 euros. Para los clientes con suscripción mensual en formato completo, el incremento de precios llegará en marzo y pasarán a pagar 29,99 euros a 39,99 euros.